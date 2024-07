DELEGADA DEPUTADA KATARINA PARTICIPA DE CELEBRAÇÃO DO GASODUTO DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

A deputada federal Delegada Katarina acompanhou, nesta terça-feira, 23, a celebração da conclusão da obra de implantação do gasoduto que conecta o terminal de armazenamento e regaseificação de gás natural da Eneva e do complexo termelétrico da empresa à malha de transporte de gás da Transportadora Associada de Gás (TAG).

O evento ocorreu no teatro Tobias Barreto, em Aracaju, e reuniu representantes do Governo do Estado e do setor. Para a deputada Katarina, a conclusão da obra representa um importante avanço no cenário do gás no país. “É um verdadeiro marco de desenvolvimento para Sergipe, que ganha um reforço econômico imenso com essa obra que já nasceu grandiosa, tanto em investimentos quanto no alcance que terá junto ao setor, à indústria e à geração de emprego e renda”, resumiu a deputada Katarina.

De acordo com a parlamentar, a iniciativa fomenta o potencial sergipano para o setor, tornando o estado uma alternativa de suprimento para suas demandas. “Com capacidade para 14 milhões de metros cúbicos por dia, o gasoduto será um grande atrativo para indústrias, além de tornar nosso gás ainda mais competitivo”, reiterou.

A obra teve investimento de R$ 350 milhões, o que, para o governador Fábio Mitidieri, demonstra o excelente ambiente de negócios ofertado pelo estado. “Temos uma legislação moderna, um programa de desenvolvimento atuante, um governo próximo ao setor produtivo e amigo do empreendedorismo. Tudo isso para que a gente consiga caminhos para trazer desenvolvimento, o que conseguimos através dessa importante parceria público privada”, reforçou.

O gasoduto possui 25 quilômetros de extensão, cruzando três municípios sergipanos: Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Barra dos Coqueiros. A ideia é que esteja em plena operação ainda este ano.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira