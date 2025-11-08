Delegada Katarina anuncia investimento de R$ 200 mil para o IFS de Estância

Nesta sexta-feira, 7, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) esteve no Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Estância, onde anunciou a destinação de R$ 200 mil em emendas parlamentares para a adequação da biblioteca e a criação e implementação dos laboratórios de Linguagens, Humanidades e Arquitetura.

O campus oferece educação pública e gratuita, com foco em ensino, pesquisa, extensão e inovação, atendendo desde o ensino médio integrado até o ensino superior. A unidade também desenvolve ações e serviços voltados a famílias em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo seu papel de inclusão e transformação.

Durante a visita, a deputada destacou a importância de investir na educação como pilar de desenvolvimento humano e social. “Esse é o propósito, é o objetivo do meu mandato. O conhecimento é o que temos de mais precioso. Trazer recursos e fazer com que eles cheguem na ponta é fundamental. Trazer investimentos para o IFS é emblemático, ainda mais com o objetivo de fortalecer a biblioteca, que reflete o que é conhecimento e transformação”, afirmou Delegada Katarina.

A diretora-geral do campus, professora Sônia Albuquerque, comemorou a notícia e ressaltou o impacto positivo do investimento para a comunidade acadêmica e para toda a região. “Em janeiro, completaremos 15 anos desse campus, e será um marco comemorarmos essa data com uma nova fase de modernização. Agradeço imensamente à vereadora Larissa e à deputada Katarina por ouvirem o grito da nossa comunidade. Tenho certeza de que os impactos positivos não serão apenas para os estudantes e servidores, mas para toda a sociedade que faz uso da estrutura do nosso campus”, destacou.

A vereadora Larissa de Sérgio, autora da solicitação do recurso, também participou da visita e celebrou a conquista. “É um momento de muita alegria e concretização, tanto para o mandato da nossa deputada federal Katarina Feitoza quanto para o Campus do IFS em Estância. Como jovem e estudante de universidade pública, defensora das pautas da educação, fico muito feliz em ver esse investimento se tornar realidade. É assim que construímos uma sociedade melhor: investindo na educação pública e no futuro dos nossos jovens”, afirmou a vereadora.

O investimento de R$ 200 mil reafirma o compromisso da deputada Delegada Katarina com o fortalecimento da educação pública em Sergipe, contribuindo para o desenvolvimento regional e para a formação de novos profissionais qualificados. “Esse reestruturação será muito importante e muito bem aproveitada por nós”, assegura a estudante Laura Letícia, que cursa o segundo ano de Edificações.

Por: Ascom