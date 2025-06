DELEGADA KATARINA ANUNCIA MAIS DE R$ 3 MILHÕES EM INVESTIMENTOS PARA FEIRA NOVA E PORTO DA FOLHA

Em mais um fim de semana de agenda pelo interior sergipano, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) participou de compromissos nos municípios de Feira Nova e Porto da Folha, onde anunciou mais de R$ 3 milhões em recursos destinados por meio de emendas parlamentares.

Durante a edição do programa Sergipe é Aqui, em Feira Nova, na sexta, 6, a parlamentar destacou o envio de R$ 1,6 milhão em emendas para o município. Do total, R$ 600 mil serão utilizados para custeio de serviços essenciais, principalmente na área da saúde, e R$ 1 milhão será aplicado em investimentos para melhorias na infraestrutura e nos serviços públicos.

“Faço política com o pé no chão, ouvindo as pessoas e trabalhando para garantir dignidade, saúde e oportunidade. Esses recursos vão ajudar a manter serviços funcionando e impulsionar o desenvolvimento da cidade. Esse é o nosso compromisso com Feira Nova”, afirmou a deputada.

Já no sábado, 7, em Porto da Folha, a parlamentar participou de visitas, ao lado do prefeito Everton Lima, celebrando as obras de pavimentação realizadas com a chegada de R$ 1,7 milhão em três povoados: Ilha do Ouro, Lagoa Redonda e Lagoa Salgada.

A obra está sendo executada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Segundo a deputada, a pavimentação vai transformar a realidade das comunidades, trazendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população.

“Pavimentar uma rua é muito mais do que colocar pedra ou asfalto. É levar dignidade. É tirar a lama da porta das casas, garantir que o transporte escolar circule com segurança, que os moradores tenham conforto e valorização. E tudo isso só é possível com parcerias. O prefeito Everton correu atrás, cobrou e fez acontecer. Juntos, estamos transformando vidas”, destacou.

Com atuação focada no desenvolvimento dos municípios, Katarina tem se consolidado como uma das parlamentares mais atuantes de Sergipe, destinando recursos para diversas áreas, como saúde, infraestrutura, segurança e educação.

Por: Ascom