Delegada Katarina apresenta projeto que fortalece atuação das guardas municipais na segurança escolar

Pensando na segurança e bem-estar dos estudantes e profissionais da educação, a deputada Delegada Katarina (PSD/SE) protocolou, nesta quarta-feira (02), na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3707/2023 que estabelece diretrizes específicas para a atuação das guardas municipais nas escolas municipais.

De acordo com a parlamentar, essas orientações têm como objetivo promover um ambiente escolar seguro e propício para o desenvolvimento educacional. “Nosso País enfrenta um quadro de vulnerabilidade e violência intensa nas escolas. Nesse contexto, faz-se necessário alterarmos a Lei Geral das Guardas Municipais para prever as ações de segurança escolar mais adequadas ao que estamos vivendo”, destacou Delegada Katarina.

O texto prevê a existência de uma ronda fixa no entorno de todas as escolas municipais; a elaboração de um protocolo de segurança intensificada para o caso de ameaças de ataques; a priorização das escolas localizadas em áreas mais violentas e de maior vulnerabilidade social, bem como a existência de um sistema direto de comunicação de emergências entre as escolas e a guarda municipal.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira