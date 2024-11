DELEGADA KATARINA CELEBRA NOVA TURMA DE OFICIAIS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL E POSSE DE 2 DELEGADOS

A deputada federal Delegada Katarina acompanhou, nesta segunda-feira, dia 25, o início do curso de formação dos oficiais investigadores da 3ª Turma da Polícia Civil, composta por 54 novos oficiais, e a posse de 2 novos delegados.

A nova turma encerra o ciclo de convocações de concursos da segurança pública, que, de acordo com a deputada federal Delegada Katarina, vem passando por uma valorização significativa e fundamental.

Durante a cerimônia, a deputada, que é delegada de Polícia há mais de 24 anos, falou sobre a importância desse momento. “Tenho orgulho de fazer parte dessa história e ter sido uma grande incentivadora dessa turma. Não tenho dúvida de que a chegada desses novos oficiais, junto aos 2 novos delegados, dará ainda mais ânimo para a nossa instituição”, destacou a deputada.

A Delegada Katarina também agradeceu ao governador e à primeira-dama do Estado por acreditarem na importância de investir na segurança pública. “O governador Fábio sempre foi um amigo das forças de segurança, e hoje entrega a concretização de mais uma promessa, com o encerramento de um ciclo que muito tem feito pela Polícia Civil”, reforçou a parlamentar.

Durante a cerimônia, o governador destacou o compromisso em ampliar e qualificar os quadros da segurança pública. “Estamos mostrando o compromisso que temos com a segurança pública. Mais uma vez, reforçando Sergipe como o estado mais seguro do Nordeste e entre os 10 mais seguros do Brasil. Este momento fortalece ainda mais a nossa política de segurança pública, gerando uma sensação de segurança ainda maior para a população”, enfatizou o governador.

Curso de formação

A 3ª turma do Curso de Formação de Oficiais contará com três meses de capacitação. A grade inclui cerca de 50 disciplinas, totalizando 360 horas presenciais e 160 horas de ensino a distância, além de atividades extracurriculares e palestras. Os futuros agentes receberão treinamento em temas como porte de arma, tiro, inteligência policial, atendimento a grupos vulneráveis e operações, com aulas ministradas por profissionais experientes da Polícia Civil de Sergipe.

Texto e foto Tanuza Oliveira