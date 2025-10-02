Delegada Katarina celebra vitória dos trabalhadores com aprovação da isenção do IR

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) comemorou a aprovação do Projeto de Lei 1.087/2025, nesta quarta-feira (1º), que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores e aposentados com rendimento mensal de até R$ 5 mil. Presente à sessão de votação, Katarina votou a favor da medida. A propositura, que segue agora para análise do Senado, deve beneficiar cerca de 15,5 milhões de brasileiros.

Delegada Katarina, que atuou junto aos demais parlamentares na articulação pela aprovação do projeto, reafirmou seu compromisso com a justiça fiscal, destacando que a medida corrige uma distorção histórica no sistema tributário brasileiro.

“Hoje celebramos uma vitória dos trabalhadores, das famílias brasileiras e da dignidade. Essa aprovação é muito mais do que um gesto simbólico, é trazer justiça ao sistema tributário e garantir que quem mais precisa possa respirar”, afirmou.

O texto aprovado determina que os rendimentos de até R$ 5 mil mensais, incluindo o 13º salário, fiquem isentos de tributação. Além disso, a faixa de redução gradual de imposto foi ampliada para rendimentos até R$ 7.350 mensais, o que reforça o caráter redistributivo da medida. Para compensar a renúncia fiscal estimada em R$ 25,4 bilhões, o projeto estabelece tributação sobre lucros e dividendos de altas rendas (acima de R$ 600 mil ao ano).

Katarina pontuou ainda que a medida representa um respiro no orçamento das pessoas. “Um alívio direto no bolso de milhões de brasileiros. Seguiremos firmes junto ao Senado para que o texto seja sancionado sem retrocessos”, completou.

Por: Ascom

*Com informações da Agência Câmara