Katarina comemora avanços na reestruturação das carreiras

Encerrando um ciclo de debate e negociação, a deputada federal Delegada Katarina participou de uma reunião no Palácio dos Despachos, nesta terça-feira, 9, para a assinatura dos Projetos de Lei que regulamentam a reestruturação das carreiras da segurança pública no Estado.

As propostas foram elaboradas através de quatro meses de discussões no grupo de trabalho criado pelo Governo, através da Sead, com a participação dos representantes das categorias e da SSP, Sefaz, PGE e Previdência, tendo a deputada Katarina e o senador Alessandro como interlocutores.

Para a deputada, trata-se de um momento histórico, baseado na confiança no governo e no avanço considerável para as categorias. “Foi muito significativo e marcante ver todos sentados e discutindo as carreiras da segurança pública, ainda mais com as conquistas recentes que temos obtido nesse Governo”, destacou a Delegada Katarina.

Segundo a parlamentar, o processo ocorreu de forma respeitosa e exitosa, com maturidade, entendendo as possibilidade de avanço e de confiança que se estabelece com esse acordo. “Saliento que os recursos utilizados com a segurança pública são na verdade um investimento, porque um estado seguro atrai negócios, atrai turismo, e o Governo de Sergipe está reconhecendo isso”, reforçou.

Todas as carreiras tiveram reajuste de 7%, além da concessão de novos adicionais. No caso específico da Polícia Civil, houve a alteração da nomenclatura estabelecida pela lei orgânica nacional, que unifica toda a base da Polícia, colocando Sergipe na vanguarda ao se tornar o primeiro estado a implementá-la.

O governador Fábio Mitidieri reiterou que tem ciência da necessidade de outras pautas e conquistas, mas garantiu que houve muitos avanços nesse período, como concursos, reajustes, revisões de valores, instituição de novos auxílios, etc. Além disso, ele reforçou a atuação importante da deputada Katarina nas rodas de discussões.

“Katarina é uma grande defensora da causa, está sempre aqui comigo conversando, trazendo demandas, pedindo pelas categorias”, acrescentou. Agora, a legislação será enviada à Alese para apreciação dos deputados estaduais.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira