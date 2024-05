Delegada Katarina é homenageada pelo Hospital de Cirurgia

Nesta sexta-feira, 24, a deputada federal Delegada Katarina (PSD) foi homenageada durante a solenidade em alusão aos 98 anos do Hospital de Cirurgia, em Aracaju. A parlamentar foi responsável pela destinação de R$ 1,3 milhão para a unidade.

Os recursos foram investidos em obras que foram inauguradas durante a solenidade, como a Unidade Cardiovascular Avançada, quatro novas salas do Centro Cirúrgico Geral e a reforma da Central de Material e Esterilização – CME. Para a deputada, é gratificante ver que os recursos enviados se traduzirão em uma maior prestação de serviços para a população sergipana.

“Foi uma alegria poder acompanhar a solenidade em comemoração aos 98 anos dessa unidade cuja história se confunde com a do desenvolvimento da saúde em nosso estado. Alegria maior ainda ter sido homenageada pela instituição, em virtude da parceria que sempre pautou meu mandato e se traduziu em recursos que ajudaram a inaugurar novas alas hoje, construindo um futuro ainda mais promissor para a unidade”, resumiu a deputada.

O HC é referência cardiológica para o Sistema Único de Saúde – SUS – em Sergipe e atualmente é destaque no ranking nacional do Sistema Único em realização de procedimentos do sistema cardiovascular, ocupando a 1ª colocação no Nordeste e a 7ª no Brasil.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira