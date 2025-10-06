Delegada Katarina entrega 11 tratores a municípios e reforça apoio ao campo

Resultado de um investimento de R$1,5 milhão, maquinário beneficiará sete municípios

Nesta segunda-feira, 6, a deputada federal Delegada Katarina entregou uma nova remessa de máquinas agrícolas a municípios sergipanos. Com um investimento de quase R$ 1,5 milhão, em emenda da parlamentar, o maquinário se destina ao fortalecimento da agricultura e ao desenvolvimento das comunidades rurais.

Foram onze tratores entregues a representantes das Associações Agrícolas dos municípios de Nossa Senhora Lourdes, Poço Redondo, Graccho Cardoso, Aquidabã, Feira Nova, Salgado e Porto da Folha, num gesto que atende à demanda das comunidades e à necessidade de geração de oportunidades para as famílias que vivem do campo.

“Com esses equipamentos, os municípios terão melhores condições de produzir, de escoar a produção e de garantir dignidade a quem trabalha diariamente para colocar alimento na mesa dos sergipanos. É uma alegria poder ajudar a expandir essa atividade tão importante para o nosso estado”, destacou Katarina.

Jean de Gerino, prefeito de Feira Nova, reforçou a relevância da iniciativa para a cidade e os trabalhadores locais. “Quem está na ponta é quem sente e sabe da dificuldade do plantio. Esse trabalho da deputada Katarina é muito importante e faz com que a gente chegue até o produtor, fortalecendo a agricultura familiar. É um orgulho fazer parte desse trabalho”, ressaltou.

O superintendente da Codevasf, Thomas Jeferson, destacou a parceria da instituição com o mandato da deputada para ampliar os investimentos no setor. “A Codevasf tem a missão de fomentar o desenvolvimento regional, fornecendo maquinário e equipamentos que melhoram a agricultura. Essa parceria com a deputada Katarina garante resultados concretos para as comunidades”, reforçou.

Para a deputada, a entrega simboliza mais do que recursos aplicados: é a concretização do compromisso com o homem e a mulher do campo. “Não é só indicar o recurso, é acompanhar para que ele chegue de verdade e transforme a vida das pessoas. De nada me serviria esse mandato se não fosse para garantir oportunidades e desenvolvimento para quem bota comida na nossa mesa. Esse é o sentido do nosso trabalho”, resumiu a parlamentar.

