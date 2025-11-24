Delegada Katarina entrega máquinas agrícolas aos municípios de Itabi e Indiaroba

Nesta segunda-feira, 24, a deputada federal Delegada Katarina realizou mais uma entrega de maquinário agrícola, desta vez beneficiando os municípios de Itabi e Indiaroba. Foram entregues duas retroescavadeiras, num investimento de aproximadamente R$ 700 mil, por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq).

Com essa entrega, já são 16 equipamentos destinados a diferentes regiões de Sergipe, o que representa um reforço direto para quem vive da agricultura e ajuda a fomentar a economia do Estado. “Tenho muito orgulho de ter um mandato voltado às necessidades do nosso povo. Já destinei quase R$ 9 milhões pelo Promaq para fortalecer a agricultura. Esse é um compromisso que sigo fazendo questão de honrar”, destaca a parlamentar.

A prefeita Gabriela Sá Batalha, de Itabi, celebrou a chegada do equipamento. Segundo ela, a retroescavadeira num momento mais que especial. “Amanhã, Itabi celebra 72 anos de emancipação, e o presente chegou antecipado. Grande parte da nossa população vive na zona rural. Essa máquina vai impactar diretamente o trabalho agropecuário e melhorar a vida de quem produz. Quando a agricultura está forte, a cidade também está. A deputada tem ajudado não apenas no campo, mas em outras áreas, e somos muito gratos por esse apoio”, reforça.

Já o prefeito de Indiaroba, Marcos Henrique Ramos Lima, reforçou a relevância do trabalho da deputada em Brasília e o impacto dele em Sergipe. “A deputada representa muito bem o povo sergipano. Seu mandato tem resultados nacionais expressivos e, em Sergipe, ainda mais. Aqui, vemos o efeito direto na vida das pessoas. Agradeço pelo olhar atento à nossa cidade e espero que continue contribuindo com os municípios sergipanos”, analisa.

Com entregas como essa, Delegada Katarina reafirma seu compromisso em fortalecer o setor agrícola e aproximar seu mandato das demandas reais das comunidades.

Texto e foto Tanuza de Oliveira