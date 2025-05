Delegada Katarina entrega viatura e recebe medalha “Guerreiro da Caatinga”

Nesta sexta-feira, 16, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) acompanhou a solenidade alusiva ao 17º aniversário de Criação do Batalhão de Polícia de Caatinga em Sergipe, em Nossa Senhora da Glória, ocasião em que realizou a entrega de uma viatura à corporação e foi agraciada com a Outorga da Medalha Major Oliveira – Guerreiro de Caatinga.

No valor de quase R$ 130 mil, o veículo foi adquirido através de indicação da parlamentar à Comissão de Segurança Pública da Câmara. “A nova viatura dará mais agilidade e estrutura ao Batalhão de Caatinga, melhorando consequentemente o atendimento e o serviço prestado à população”, salienta Katarina.

A deputada destacou que em breve ocorrerão novas entregas para a segurança pública do Estado, que recebeu a indicação de quase R$ 5 milhões em emendas. “Seguiremos trabalhando com seriedade e compromisso para que o povo de Sergipe tenha uma segurança pública mais eficiente, humanizada e preparada para enfrentar os desafios do nosso tempo. Porque investir em segurança é investir na vida, na dignidade e na paz social”, reforça.

A “Medalha Major Oliveira – Guerreiro de Caatinga”, concedida à deputada, é um reconhecimento aos militares e civis que tenham prestado relevantes serviços à Instituição, destacando-se por seu valor pessoal e contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento e reconhecimento da Polícia Militar, tanto no âmbito estadual quanto nacional.

“É uma honra muito grande receber essa homenagem que carrega o nome do nosso querido e saudoso Major Oliveira, um homem que honrou a Polícia e que deixou um legado que jamais será esquecido. Estou muito feliz por vivenciar esse momento, que sem dúvida é mais um marco na minha carreira”, destaca a deputada Katarina.

