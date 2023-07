Delegada Katarina participa de ato de cessão de prédio da SPU para PM

Nesta segunda-feira, 17, a deputada federal Delegada Katarina (PSD) acompanhou o ato de cessão de um prédio da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) à Polícia Militar de Sergipe (PM/SE).

O imóvel, localizado na Rua Pacatuba, vai abrigar o Comando do Policiamento Militar da Capital e um batalhão de área, que contará, a longo prazo, com cerca de 200 policiais militares.

A deputada participou diretamente das tratativas entre a PM e a SPU e ressaltou a importância dessa parceria. “Estou feliz demais por ter intermediado essa parceria, porque além de possibilitar que a PM tenha um imóvel com estrutura melhor, um batalhão na região vai trazer mais segurança”, destacou.

A Delegada Katarina ressaltou que a SPU tem um histórico importante junto à instituição, com a cessão de prédios pelo interior do estado. “Nossas instituições precisam dessas parcerias para destravar certas questões e conseguir prestar um serviço ainda melhor à população”, reiterou.

Superintendente recém-empossado da SPU, Waldoilson Leite enfatizou que a SPU está à disposição da Polícia, sempre parceira dos entes municipais, estaduais e federais. “Somos parceiros do governo do Estado e essa cessão só fortalece isso. Podem contar sempre com a SPU”, frisou.

O Coronel Ribeiro, comandante da Polícia Militar, agradeceu a iniciativa da deputada e da SPU e salientou a importância da cessão nesse momento. “É uma honra para nós recebermos esse prédio, que abrigará nosso comando e um batalhão, dando mais estrutura para nossos homens”, destacou. A cessão do prédio tem validade de 20 anos.

Por Tanuza Oliveira