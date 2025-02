Delegada Katarina participa de posse da nova Diretoria da Fames

Nesta segunda-feira, 17, a deputada federal e 3ª secretária da Câmara, Delegada Katarina (PSD/SE), participou da posse da nova Diretoria da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames).

Atualmente, a entidade reúne 63 municípios e mantém um debate permanente em torno das questões inerentes à gestão das cidades, além de prestar serviços técnicos especializados.

Convidada a compor a mesa e fazer uso da palavra durante o evento, Delegada Katarina destacou o papel importante que a Fames realiza e também a necessária parceria entre as gestões municipais e o parlamento federal.

“A entidade tem contribuído de forma significativa para o fortalecimento da gestão municipal e consequentemente para a construção de políticas públicas voltadas ao bem-estar da nossa população. Nesse contexto, nós deputados federais desempenhamos um papel fundamental na busca e alocação de recursos, por meio das emendas parlamentares”, pontuou a deputada.

Delegada Katarina foi responsável pela indicação de mais de R$ 100 milhões em emendas para Sergipe. Cerca de 80% dos recursos foram destinados para os municípios.

“Entendo as necessidades dos municípios, sobretudo dos municípios sergipanos, e sei que esses recursos são importantes para que os gestores possam atender às necessidades mais urgentes de seus cidadãos. Por isso, aqui reforço o meu compromisso com os municípios sergipanos, e reafirmo que trabalharemos incansavelmente para garantir que os recursos cheguem aonde são mais necessários”, reiterou.

A deputada também ressaltou que pela primeira vez esse espaço será ocupado por uma mulher, o que demonstra que a entidade também acompanha os anseios e a evolução da sociedade.

“É muito bom poder participar de um momento como esse, com uma mulher tão competente ocupando, pela primeira vez, esse espaço. Temos tido muitas mulheres em muitas primeiras vezes, e que venham muito mais, porque nós precisamos continuar avançando”, reforçou.

A presidente empossada, Silvany Mamlak Cavalcante, destacou que a entidade tem muito trabalho pela frente e que manterá o diálogo e a relação respeitosa com o Governo do Estado. “A Fames é uma entidade apartidária, na qual a boa política une a todos para transformar o estado e contribuir com o desenvolvimento do país. Somos a casa dos municípios sergipanos”, enfatizou.

Nova Diretoria

A nova mesa diretora será liderada por Silvany Mamlak, na Presidência; Esmeralda Cruz, ex-prefeita de Carmópolis, com a vice-presidência; Alan Andrelino, ex-prefeito de Areia Branca, tesoureiro; Marcell Souza, ex-prefeito de Campo do Brito, 1º secretário; e Christopher Divino, prefeito de Canhoba, 2º secretário.

Além dos membros da mesa diretora, o Conselho Fiscal será composto pelos titulares Lara Moura, ex-prefeita de Japaratuba; Anderson de Zé das Canas, ex-prefeito de Frei Paulo; e Robson Martins, prefeito de Ilha das Flores.

