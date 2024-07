Delegada Katarina participa de reunião do PSD para debater eleições

Com a presença do presidente nacional, Gilberto Kassab, o Partido Social Democrático (PSD) reuniu, neste domingo, 28, sua diretoria estadual e de Aracaju, além dos pré-candidatos, para uma reunião de alinhamento acerca da realização das eleições municipais de 2024.

A deputada federal Delegada Katarina, que é vice-presidente da sigla no Estado, esteve presente e ressaltou a importância de reunir seus pré-candidatos para alinhar ações, diretrizes, orçamentos e outras questões.

“Nossa ideia é fazer nosso partido crescer ainda mais este ano e, para isso, contamos com o apoio e a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que trouxe sua expertise para conversar com nossos pré-candidatos. Foi uma iniciativa de grande relevância, que nos enche de orgulho de fazer parte do maior e melhor partido de Sergipe”, destacou a Delegada Katarina.

De acordo com ela, o PSD tem uma característica muito importante, que é a de dar espaço a todos. “Prova disso é a realização desta reunião, com o objetivo de debater sobre as eleições municipais, dando suporte e auxílio aos nossos colegas filiados que disputarão em seus municípios. O partido me acolheu e ensinou o que é a política partidária, todos seguraram a minha mão e hoje eu faço o mesmo com meus colegas”, relembrou.

Além disso, de acordo com a parlamentar, o PSD fomenta verdadeiramente a participação feminina na política, respeitando e dando voz às mulheres que querem ingressar na política e às que já estão atuando. “Nós somos ouvidas, respeitadas e compreendidas. Então, vamos juntos combater o bom combate, trabalhar para fazer o partido crescer ainda mais”, reforçou.

O presidente Gilberto Kassab falou sobre a criação do partido, com Marcelo Déda e Eduardo Campos, que, no Estado, reuniram Jorge Araújo, Luiz Mitidieri e Ulisses Andrade. “Eles fizeram esse partido, que hoje em Sergipe é uma referência para todo o país. A gente se sente em casa aqui, porque são nossos aliados, que têm a alma do nosso partido. Não tenho dúvidas de que teremos resultados muito bons aqui em Sergipe”, avaliou.

O governador Fábio Mitidieri, que começou a carreira política como vereador, foi deputado federal por três vezes e hoje é governador do estado pelo partido, destacou que o evento foi pensado para de fato alinhar diretrizes junto aos pré-candidatos.

“Estamos aqui para pensar em narrativas de campanha, com ações planejadas e bem executadas, de forma propositiva e com comunicação objetiva. Trata-se de um evento estratégico, que visa o alinhamento dos pré-candidatos já no início dessa caminhada”, reiterou.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira