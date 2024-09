Katarina visita e apoia associação de artesãs de povoado Palmares

“Resgatar a cultura e a história da comunidade, para que esses traços não se percam com o tempo”. Foi com esse objetivo que a deputada federal Delegada Katarina esteve na Associação Artesãs da Serra, em Palmares, povoado do município de Riachão do Dantas, Sergipe.

É lá que 21 mulheres mantém uma tradição secular que, por todo esse período, foi não apenas um recorte da história, mas também sua principal fonte de renda. Por isso, o Grupo chamou a atenção da parlamentar.

“São mulheres que aprendem e transmitem esse saber a cada geração, perpassando uma cultura tão rica e significativa, através de pontos de renda de crochê. Como mulher, faço questão de apoiar iniciativas que fomentem o empreendedorismo feminino e a consequente independência financeira que ele proporciona”, afirma a Delegada Katarina.

Com a visibilidade do projeto, as 21 mulheres que o compõem passaram por uma formação, promovida pela Prefeitura, em parceria com o mandato da deputada e o Sebrae, a fim de que possam participar do Vista-SE, evento de moda e empreendedorismo que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro.

Representante local do Festival de Inverno e gerente da cabana Estrela da Serra, Ana Paula Vilanova Menezes ressalta que, desde 2022, o povoado de Palmares está em ascensão, tendo sido reconhecido nacionalmente pela realização do evento.

“Tudo isso tem a participação da nossa deputada Katarina. Seu interesse e empenho suscitaram o resgate das riquezas locais, entre elas o grupo de artesãs da serra, que vem resgatando suas raízes do crochê originários da região, gerando renda e desenvolvimento na comunidade”, salienta.

A ideia da Delegada Katarina é poder apoiar o trabalho da Associação através de recurso de emendas parlamentares, que poderão levar mais estrutura para o Grupo. “Acredito que o investimento será importante para ampliar esse trabalho que já é tão fundamental para a comunidade, fomentando ainda mais seu potencial turístico e econômico”, reforça a deputada.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira