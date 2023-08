Delegado Cristiano Barreto assegura que “muito está sendo feito para a melhoria da qualidade do povo sergipano”

Graduado em Direito pela Unit e com mais de 20 anos de carreira como delegado de Polícia, ele agora se desafia na Secretaria Especial de Governo (Segov)

Com a experiência de ter transitado em quase todos os cargos dentro da estrutura da Polícia Civil, desde a função de Delegado Regional no interior a Coordenação Geral de Inteligência; com passagem pela Secretaria de Estado de Justiça de Sergipe, onde promoveu uma grande revolução no sistema prisional, com a estabilização, encerramento das fugas e melhorias para os servidores, Cristiano Barreto encara atualmente o desafio de gestão da Secretaria Especial de Governo, pasta estratégica que tem como objetivo assessorar as demais secretarias.

“É uma grande honra estar ao lado do nosso governador, Fábio Mitidieri, numa pasta responsável pelo assessoramento técnico e político, onde posso assegurar que muito está sendo feito para a melhoria da qualidade do povo sergipano. Claro que é uma outra missão, pois muda completamente a esfera de atuação, mas tenho certeza que poderei contribuir muito para o cumprimento das metas do governo e auxiliar os demais colegas a conduzir as suas pastas”, declara o delegado Cristiano Barreto.

Formado em Direito pela Universidade Tiradentes (Unit), onde afirma que adquiriu mais que conhecimento jurídico, ele recorda que o despertar para a atuação política se deu no decorrer da trajetória profissional.

“Nos bancos da universidade pude encontrar não só a doutrina jurídica, como também os ensinamentos necessários para atuar com ética, honestidade e profissionalismo. E o espírito estudantil te leva à paixão pela política, mas essa vertente foi realmente despertada com o exercício de determinadas posições dentro da esfera governamental, onde podemos entender que na política nós conseguimos contribuir muito mais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que mais precisam. A política sergipana passa por uma mudança considerável, uma virada de chave, e precisamos de pessoas cada vez mais capacitadas na condução dos caminhos do povo sergipano”, diz.

Sobre os desafios da carreira de Polícia e Segurança Pública em Sergipe, Cristiano aponta os avanços alcançados desde o início da carreira e traça um breve resumo sobre o atual cenário no estado.

“Ao longo de mais de 20 anos de profissão, numa carreira ainda em formação – haja vista que o meu ingresso se deu apenas na segunda turma do estado -, a maior dificuldade foi a estrutura precária das unidades policiais. Evoluímos bastante e chegamos a patamares muito maiores do que os encontrados quando do meu ingresso. E hoje, sem sombra de dúvidas Sergipe possui uma das polícias mais preparadas do país, com profissionais abdicados e uma coordenação de um líder, o nosso secretário João Eloy. Nossa segurança tem melhorado a cada dia e tenho certeza que no governo atual ela será ainda mais prestigiada e valorizada”, aponta.

