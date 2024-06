DELEGADO PAULO MÁRCIO AFIRMA QUE SENADOR ALESSANDRO VIEIRA FOI IRRESPONSÁVEL POR TER DEIXADO PSDB ENDIVIDADO

Membro da executiva do PSDB e da Comissão de Análise das Contas do Partido (2022/2023), o delegado Paulo Márcio publicou nesta quarta-feira, 5, um vídeo onde afirma que o senador Alessandro Vieira foi responsável por ter deixado o PSDB endividado, sem sede e sem mobília, e não ter prestado contas de quase um milhão de reais ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE).

Na publicação feita em suas redes sociais, o pré-candidato a vereador de Aracaju cita a decisão proferida pelo TRE-SE nessa terça-feira, 4, determinando que o diretório sergipano do PSDB devolva ao erário o valor de R$ 939.298,77, em virtude da falta de comprovação de regularidade da prestação de contas de 2022, ano em que o senador se candidatou ao governo do estado.

“Além de tentar inviabilizar o partido, prejudicando a atual diretoria e os seus filiados, o senhor zomba da Justiça Eleitoral, porque foi intimado várias vezes e nunca forneceu a documentação. O senhor zomba também do próprio contribuinte, uma vez que esses recursos são de origem pública”, disse o delegado Paulo Márcio ao se referir ao senador Alessandro Vieira.

De acordo com o TRE, entre as penalidades impostas estão: suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo diretório nacional do PSDB enquanto persistir a inadimplência quanto à regularização das contas de 2022; Suspensão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a partir do trânsito em julgado da decisão e enquanto persistir a inadimplência.

“O senhor será devidamente acionado para que responda perante a Justiça Eleitoral, Cível e Criminal, tudo aquilo até agora não forneceu ao TRE”, frisou Paulo Márcio.

Desde que saiu do PSDB, Alessandro Vieira é alvo de críticas por parte de tucanos insatisfeitos com a gestão do senador que recebeu o partido bem equipado, mas ao deixar a sigla não teria entregue o relatório de bens.