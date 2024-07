Deputada Áurea Ribeiro agradece a execução de serviços na rodovia SE-270

Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (16), a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos), agradeceu ao governador Fábio Mitidieri e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), Anderson das Neves, pelo recapeamento asfáltico, colocação de semáforo e iluminação no trecho da duplicação da rodovia SE-270, que compreende o município de Lagarto.

“Esse trecho é bastante utilizado na cidade, com alto número de pedestres, veículos de passeio e caminhões. Com muita alegria é que estamos vendo a execução de obras tão importantes, que garantirão mais segurança, acessibilidade e desenvolvimento. Muito obrigada governador e toda a equipe do DER por atender prontamente aos nossos pedidos. O meu papel como parlamentar é cobrar, reivindicar e quando a gente é atendida, tem a obrigação de agradecer e aqui estou agradecendo pelos serviços atendidos em Lagarto”, reitera.

Áurea Ribeiro acrescentou: “É sempre digno dizer ao povo sergipano que o meu papel como parlamentar é trabalhar por amor a nossa terra e trabalhar pela nossa gente”.

Votação

Será realizada nesta quarta-feira (17) na Alese, a última votação do semestre, de projetos de lei de autoria dos parlamentares e do Poder Executivo. Acompanhe ao vivo pela TV Alese canal 5.2.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza