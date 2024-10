Deputada Áurea Ribeiro agradece votos obtidos por Rafaela Ribeiro em Lagarto

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (9), a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) agradeceu aos mais de 30 mil votos obtidos pela candidata Rafaela Ribeiro (Republicanos) no município de Lagarto. Rafaela, ficou na segunda colocação na disputa eleitoral ocorrida no último domingo, 6 de outubro.

“Obrigada aos nossos amigos lagartenses pelo pela confiança. E também a toda equipe de campanha por todo o trabalho e compromisso durante todo esse período. Foi uma campanha linda, graças à Deus, e a vocês. Quero destacar que Rafaela levou essa campanha com muita leveza e maestria. Você, Rafaela, é gigante e isso reflete no brilho de sua campanha”, enfatizou a parlamentar Áurea Ribeiro.

Áurea Ribeiro também elogiou o desempenho da gestão da atual prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro (Republicanos). “Hilda deixa um legado majestoso e que jamais será esquecido”, ressaltou.

Finalizando seu pronunciamento, a deputada desejou que o prefeito eleito em Lagarto Sérgio Reis (PSD), faça uma boa gestão. “Assim como Hilda, espero que o prefeito eleito faça uma gestão com honestidade, transparência e com foco no bem-estar e desenvolvimento da nossa querida Lagarto”, destacou.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos