Deputada Áurea Ribeiro aponta irregularidades do município de Lagarto

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (16) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) usou a tribuna para apontar irregularidades na gestão municipal de Lagarto.

“Postos de saúde foram fechados em alguns povoados. Estamos com falta de médicos, medicamentos e atendimentos precários. Além disso, a vacinação está acontecendo em qualquer cuidado básico de higiene. Estão aplicando vacina com as mãos cheias de anéis,sem luvas, com pulseiras, em locais inapropriados, sem nenhum higiene, e com pessoas sem qualquer qualificação’, enfatizou a parlamentar Áurea Ribeiro.

A parlamentar ressaltou ainda que Ministério da Saúde suspendeu os repasses ao município de Lagarto por falta de melhorias no sistema sanitário.

Cargos Comissionados

Áurea Ribeiro também questionou a criação de 770 cargos comissionados em Lagarto e pediu que profissionais concursados fossem convocados. “ Enquanto dizia que o município de Lagarto estava quebrado, o prefeito criou uma reforma administrativa. São mais de 770 cargos comissionados, com salários que podem ultrapassar 15 mil reais. Enquanto isso, não existe previsão para chamamento de pessoas aprovadas em concurso público”, declarou.

100 dias de gestão

Ainda na oportunidade, a parlamentar cobrou mais transparência. “ São 100 dias sem saúde, sem obra, sem concurso, sem transferência, sem direitos, sem cuidados, sem motivos para comemorar”, finalizou a deputada Áurea Ribeiro.

Por Junior Matos