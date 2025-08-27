Deputada Áurea Ribeiro critica licitação para compra de salgadinhos em Lagarto

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) destacou na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quarta-feira (27) uma licitação realizada no município de Lagarto.

“Acredito que todos ouviram há uns dez dias uma história ‘cabulosa’ em Lagarto sobre uma licitação de R$ 9 milhões para a compra de salgadinhos. Gente isso é assustador e vergonhoso para a minha cidade berço onde nasci, ver o descaso e a falta de respeito que está acontecendo com o nosso povo”, lamenta.

A parlamentar criticou a ausência do prefeito no município.

“Como o prefeito não vive na cidade; é um verdadeiro turista, viu que era tão gritante, que conseguiu mandar cancelar a licitação de R$ 9 milhões que repercutiu no estado todo, acredito que até nacionalmente. Enquanto isso a saúde pede socorro, falta escolas, as estradas um caos. A Globo está perdendo não ter o prefeito como ator nas novelas porque fazer fake news e enganar a população é sua referência nacional”, alfineta.

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões