Deputada Áurea Ribeiro destaca importância de projetos sociais

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) ocupou a Tribuna, nesta quinta-feira (21), para ressaltar a relevância das iniciativas de inclusão social aprovadas recentemente na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Ela destacou a responsabilidade dos parlamentares na aprovação de matérias que fortalecem as políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

“Tenho bastante orgulho por saber que fizemos parte da votação daqueles projetos de inclusão social. Isso me deixa muito feliz, porque sabemos da nossa responsabilidade e dos nossos deveres a cumprir aqui nesta Casa. Projetos como esses são muito valiosos para a sociedade, principalmente no que diz respeito à inclusão social”, afirmou.

Convite

Áurea Ribeiro aproveitou o pronunciamento para convidar os colegas e a população para o lançamento do programa ‘Sergipe Sem Fome’, que acontece na próxima segunda-feira (25), com a presença da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, além do governador Fábio Mitidieri (PSD) e outras autoridades. “Me sinto bastante à vontade para comentar sobre esse Programa porque já trabalhei e trabalho muito com essa bandeira. Alimentar é vida, é buscar aquelas pessoas vulneráveis e poder vê-las felizes ao garantir o alimento de cada dia”, declarou.

A parlamentar também ressaltou a importância da agricultura familiar no fortalecimento da renda das famílias sergipanas. “Essa agricultura representa um valor importantíssimo para a sociedade, principalmente para o homem do campo, que produz, colhe, repassa e recebe sua renda. Ele gera emprego e renda, ao mesmo tempo em que mantém sua família com dignidade e honradez”, disse.

Por fim, Áurea Ribeiro parabenizou o governador e a primeira-dama pela prioridade dada às ações sociais e reforçou o compromisso de continuar defendendo essa bandeira na Alese. “Tenho certeza absoluta que melhores dias virão e a nossa bandeira de defender o social estará presente no dia a dia”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques