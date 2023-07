Deputada Áurea Ribeiro destaca importância do “Junho Laranja” na saúde”

A leucemia ocupa a 10ª posição entre os casos de câncer mais incidentes no Brasil e 30% da população mundial possui anemia, segundo estudos.

Sempre atenta e engajada nas causas relacionadas à saúde da população, a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) falou da importância da campanha “Junho Laranja”, instituída em 2011, dedicada ao diagnóstico, prevenção e tratamento da anemia e da leucemia. “O mês passou, mas este problema continua e essas doenças acometem adultos e crianças, pois é um grave problema de saúde global”, afirma a parlamentar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 42% das crianças com menos de cinco anos e 40% das mulheres grávidas em todo o mundo são anêmicas. Além disso, a leucemia é um tipo de câncer do sangue, que ocorre quando glóbulos brancos – os responsáveis por combater infecções – perdem a função de proteger e são produzidos de forma descontrolada. O Instituto Nacional do câncer, (INCA) em estimativa realizada junto com o Ministério da Saúde para os anos de 2023 a 2025, calculou que o número de casos novos de leucemia para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 11.540 casos, o que corresponde a um risco estimado de 5,33 por 100 mil habitantes, sendo 6.250 em homens e 5.290 em mulheres.

“A OMS realizou estudo em 2021 e disse que 30% da população mundial possui anemia. Já o INCA afirma que a leucemia ocupa a 10ª posição entre os casos de câncer mais incidentes no Brasil. Isso é um percentual alto e precisamos estar sensíveis a quem enfrenta os desafios dessas doenças, como os sintomas, questões emocionais e econômicas. É, portanto, um momento de reflexão e ação para,nós, enquanto parlamentares, cuidarmos dessas pessoas, criando, através de leis e requerimentos, políticas públicas que atuem na prevenção “, assegura.

AssCom/Áurea Ribeiro