Deputada Áurea Ribeiro diz que 2024 foi um ano de muita dedicação aos sergipanos

Na última Sessão Plenária do ano na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira, 19, a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos), fez um resumo das atividades desenvolvidas em 2024, classificando como um ano de muita dedicação aos sergipanos.

“Chegamos a dezembro, um mês marcado por reflexões, celebrações e a renovação de esperanças. Particularmente, foi um ano de muito trabalho e dedicação a Sergipe. Conseguimos aprovar a Carteira de Identificação da Pessoa com Diabetes, o Selo Sergipe Amigo do Autista e tantos outros projetos importantes para o nosso povo. Nosso mandato é voltado a criar e fortalecer as políticas para mulheres, crianças e, principalmente, para a nossa população mais vulnerável. Tivemos a oportunidade de apresentar e aprovar projetos que impactam diretamente a vida da nossa gente”, ressalta.

Áurea Ribeiro agradeceu aos colegas parlamentares por todo o empenho e trabalho ao longo do ano. “Quero também agradecer a minha equipe e, principalmente, ao povod e Sergipe pela confiança. Não posso deixar de parabenizar nosso governador Fábio Mitidieri por trabalhar incansavelmente em prol de Sergipe. Fico muito feliz de fazer parte de um governo que se preocupa com a nossa gente, que está sempre investindo na Saúde, como os programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe. Na Assistência Social, tivemos a ampliação do CMAIS Acolher e do AMEEI; na Segurança Pública, a redução de índices de violência”, elenca.

A parlamentar acrescentou que Sergipe não para de crescer, sendo um dos estados com maior geração de emprego, serviços e renda. “O governador está de parabéns. O ano de 2024 foi de muitas conquistas e seguiremos 2025 com muita dedicação e responsabilidade. Nossa missão não para. Sempre por amor a nossa terra e trabalhando por nossa gente, seguiremos firmes na construção de um futuro melhor. Desejo um Natal de muita luz e harmonia para todos. Que seja um momento de celebração, esperança e muito amor para todas as famílias. Muito obrigada e que Deus nos abençoe”, finaliza.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza