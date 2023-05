Deputada Áurea Ribeiro enaltece agenda com várias ações para Lagarto

Durante o uso da palavra no Pequeno Expediente, realizado nesta terça-feira (16) na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos) destacou a agenda em que participou junto ao Chefe do Poder Executivo Estadual, governador Fábio Mitidieri (PSD), no município de Lagarto.

“Ontem estive com o governador, Fábio Mitidieri, em uma agenda repleta de atividades em prol do Estado e, especialmente, por sua atenção para as demandas da cidade de Lagarto. Na oportunidade, houve a implementação da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis com atuação de 24 horas. Além disso, a entrega de oito motos ao Getam, garantindo mais proteção e segurança a nossa gente principalmente, mulheres, crianças, idosos e pessoas LGBTQIA+”, disse.

A parlamentar citou ainda a inauguração de nova sede do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e de uma Quadra Poliesportiva. “Foi inaugurada também, na região, a sede do Banese Mais Agro voltado ao fomento da agropecuária lagartense com atendimento e serviço especializado aos produtores rurais e participamos da entrega da Quadra de Esportes do Colégio Estadual Dom Mario Rino Sivieri, trazendo mais modernidade e sensibilidade aos alunos e professores com o intuito de incentivar cada vez mais uma educação de qualidade em nosso estado”, acrescentou.

Ao final do respectivo pronunciamento, a parlamentar comentou sobre a visita ao Parque das Palmeiras. “Não poderia deixar de registrar a visita ao Parque das Palmeiras (Zona Rural), que será palco da Expo Ringo 2023 (Feira que movimenta o agronegócio no Nordeste). Quero agradecer aqui, de coração, a nossa prefeita Hilda Ribeiro, pela construção da Praça Jeremias Monteiro ( Praça antiga do Gomes) que agora tem uma fonte luminosa mais bonita e moderna; e ontem foi entregue à nossa população lagartense. São feitos como esses que mostram a preocupação do Governo com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado e o bem-estar do povo de Sergipe. Assim deixo registrado meus agradecimentos ao governador Fábio Mitidieri pela sua atuação nos últimos dias, em especial, na capital do interior: minha querida Lagarto”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória