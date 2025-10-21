Deputada Áurea Ribeiro enaltece tradição da procissão em Divina Pastora

Durante pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (21), a deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos) destacou a importância da tradicional procissão em homenagem a Nossa Senhora Divina Pastora, realizada no último final de semana, no município de Divina Pastora. A celebração chegou à sua 67ª edição neste fim de semana e reuniu milhares de fiéis e romeiros de diversas regiões do estado e do país.

“No último domingo, vivi um dos momentos mais bonitos e emocionantes da minha vida. Como cristã, participei da missa campal em homenagem à Nossa Senhora Divina Pastora. Foi tocante chegar à cidade e ver as ruas tomadas por devotos, com centenas de barracas movimentando o comércio local e evidenciando a força do turismo religioso em Sergipe”, relatou.

Segundo a parlamentar, a fé era visível em cada detalhe da celebração. Ela ressaltou a presença maciça de romeiros, muitos dos quais caminharam longas distâncias para participar da procissão, movidos por pedidos, agradecimentos e devoção.“A grandiosidade da celebração não estava apenas na estrutura do evento, mas, principalmente, na fé do povo. Eram pessoas que passavam horas de pé, rezando, caminhando quilômetros, em honra à Divina Pastora. Uma multidão tomada pela emoção, pela fé e pela esperança”, disse.

A deputada agradeceu à prefeita Izabel de Nollet (União Brasil), destacando o empenho da gestora na organização da festa.“Parabenizo a prefeita Izabel pelo carinho e dedicação com que preparou a cidade para acolher cada romeiro. Tudo foi feito com muito zelo e isso fez a diferença. A cidade se transformou em um verdadeiro santuário a céu aberto”, falou.

Encerrando sua fala, Áurea Ribeiro fez um convite aos sergipanos para que conheçam e participem das próximas edições da tradicional romaria.“Me sinto renovada por ter vivido esse momento único. Convido todos a conhecerem essa tradição nos próximos anos. É uma experiência de fé que transforma. Se você ainda não foi, vá. É impossível não se emocionar. A presença de Nossa Senhora Divina Pastora era sentida em cada canto, acolhendo e protegendo os seus fiéis”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos