Deputada Áurea Ribeiro esclarece imprevisto envolvendo cantora sertaneja

Durante Sessão Plenária, realizada na manhã desta terça-feira (27), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos), apresentou contraponto sobre o episódio envolvendo a cantora sertaneja mato-grossense, Ana Castela, durante o Festival da Mandioca, em Lagarto.

“Não ocorreu problema nenhum no evento. Lógico, que uma festividade na proporção que possui, acontecem algumas situações. Uma artista em início de carreira não imaginou ter um público tão grandioso e, em especial, de crianças. Lidar com criança é lidar com pedra de cristal, ou seja, exige muito cuidado e respeito e para isso foi necessário um estrutura de segurança grande na ideia de assessorar e permitir um ambiente mais seguro para todos. Não teve briga e nem desarmonia, a oposição está tentando criar ‘fake news’ com a situação. Minha gratidão a todos que participaram e convido a todos para os dias 28 e 29 prestigiarem a continuidade dessa linda festa”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória