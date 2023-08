Deputada Áurea Ribeiro faz um balanço das ações realizadas no 1º semestre

No retorno aos trabalhos legislativos, a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos), apresentou, nesta terça-feira (1º), um balanço das ações realizadas no primeiro semestre de 2023.

“É com imensa satisfação e gratidão que retorno a esta Casa. Nesses últimos meses nosso mandato trabalhou para defender os interesses dos nossos sergipanos e sergipanas, principalmente os mais vulneráveis e nesse segundo semestre voltamos com muita dedicação, com a cabeça erguida e o coração cheio de amor para representar o nosso povo, trabalhando e defendendo os interesses do povo sergipano”, destacou.

Áurea Ribeiro enalteceu a aprovação de proposituras de sua autoria. “Neste breve tempo, tive a honra de apresentar vários projetos de lei e indicações; todos voltados para a melhoria da qualidade de vida e bem estar do nosso povo. Essas proposições abrangem áreas essenciais como Saúde, Educação, Segurança Pública e muitas outras, atendendo aqueles que mais são necessitados”, reiterou.

A parlamentar aproveitou a oportunidade para parabenizar a atuação do filho Gustinho Ribeiro, como deputado federal.

“Ele tem sido um incansável defensor de Sergipe, em Brasília. Nosso deputado federal destinou mais de 74 milhões de reais para o desenvolvimento do estado. Somente para o Programa Opera Sergipe, foram 3 milhões e meio e mais 5 milhões de reais para o programa Prato do Povo. Também parabenizo o nosso governador Fábio Mitidieri pelos sete meses de gestão, sempre focado no bem estar da nossa população e no desenvolvimento do nosso estado, fazendo com que as pessoas mais carentes sejam olhadas e beneficiadas com esses programas sociais”, completou.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza