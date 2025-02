Deputada Áurea Ribeiro ressalta a importância do Programa Opera Sergipe

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) destacou, nesta quinta-feira (20), durante pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a importância do Programa Opera Sergipe, desenvolvido pelo Governo do Estado com o objetivo de diminuir o tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade nos 75 municípios, garantindo acesso regulado e atenção humanizada.

“O Opera Sergipe é um programa muito importante para nós mulheres sergipanas. Fico muito feliz de ver uma ação com foco para a saúde feminina. Além de cirurgias como laqueadura e esterectomia, agora também será posssível que as mulheres possam fazer cirurgia de endometriose; mamoplastia reconstrutora e reparadora, cirurgia de poliplastia”, ressalta.

Áurea Ribeiro disse saber das dificuldades que as mulheres enfrentam para obter atendimento especializado. “Isso afeta fisicamente e mentalmente a vida dessas mulheres que buscam tratamento e cirurgias, mas graças a Deus com o programa do nosso governo, elas podem ser assistidas. Essa iniciativa demonstra um compromisso concreto com a saúde da mulher; garantindo dignidade e qualidade de vida para as nossas sergipanas, além de resgatar a autoestima. As mulheres que necessitam de atendimento, devem procurar uma unidade de saúde, converse com seus médicos, pois o cuidado com a saúde feminina é muito importante”, entende.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza