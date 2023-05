Deputada Carminha Paiva é condecorada com Título de Cidadania Sergipana

Das mãos da deputada estadual Lidiane Lucena (Republicanos), a também parlamentar, Maria do Carmo Paiva da Silva (Republicanos), foi condecorada na tarde desta terça-feira (23), com o Título de Cidadania Sergipana. Pernambucana, nascida em 28 de janeiro de 1968 na capital, Recife, ainda na infância se mudou com a família para a cidade de Paulo Afonso, região Norte da Bahia, onde residiu por mais de 20 anos. Em decorrência do vasto período em que residiu em solo baiano, bem como das poucas lembranças enquanto moradora de Recife, a homenageada respeita a respectiva origem natural, mas possui o estado da Bahia como seu lar base.

Diante de amigos, familiares, assessores parlamentares e colegas deputados que compõem a 20ª Legislatura, a deputada Carminha Paiva enalteceu a representatividade que o estado de Sergipe e os mais de 2,22 milhões de habitantes possuem na sua vida. Na tribuna de honra da Assembleia Legislativa (Alese), a mais nova cidadã sergipana destacou durante o discurso, sobre a afinidade social e política construídas ao longo dos últimos anos, sobretudo, no município de Nossa Senhora do Socorro. Sobre o recebimento deste título, a homenageada voltou a reverenciar a deputada Lidiane Lucena, bem como destacou que este ato resulta no impulsionamento do desejo de trabalhar pela multiplicação de benefícios para a menor Unidade Federativa do país.

“Em nome da deputada Lidiane [Lucena] quero agradecer o carinho que tenho recebido por todos desde o primeiro momento em que pisei aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Esse sentimento de acolhimento se confunde com o ano de 1989, quando cheguei em Sergipe pela primeira vez. Sempre fui bastante abraçada por esse povo, o qual, na data de hoje, me honra muito saber que por direito também posso me considerar uma cidadã sergipana; agora por direito, mas que há mais de 30 anos já sinto isso no dia-a-dia”, destacou Carminha Paiva. A homenageada é formada em Serviço Social pela Universidade Tiradentes/SE e tem Pós-Graduação em Políticas e Gestão de Serviço Social.

Em sua biografia consta que no serviço público exerceu o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social no município de Nossa Senhora do Socorro entre janeiro de 2017 a março de 2022, executando Políticas Públicas voltadas para o atendimento à criança, ao adolescente, ao idoso, às pessoas com deficiência e atuando com protagonismo no combate à violência doméstica e familiar – acolhendo mulheres vítimas de violência -, população em situação de rua, insegurança alimentar e nutricional através de ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social. Esse histórico de assistência social contribuiu para que a concessão do Título de Cidadania Sergipana fosse aprovado por unanimidade.

“Das nobres e gratas surpresas que nos deparamos ao iniciar nosso trabalho aqui na Alese está a presença atuante da colega Carminha Paiva. Uma pessoa do bem, preocupada em acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de trabalhar diariamente pelo progresso do nosso estado, seja ele de qual área de atuação for. Na Saúde, Assistência, Segurança, Educação, enfim, uma parlamentar que nasceu em outro estado, mas que deveria sentir mais uma vez o calor do povo de Sergipe o agraciando com este título mais que justo e necessário”, avaliou a deputada Lidiane Lucena, responsável pela resolução de nº 06/2023. Também participaram da solenidade os deputados estaduais: Garibalde Mendonça (PDT), Áurea Ribeiro (Republicanos), Luciano Pimentel (PP), Luciano Bispo (PSD), Kaká Santos (União Brasil), Paulo Júnior (PV), e Georgeo Passos (Cidadania).

Sequência biográfica

Em decorrência do trabalho desenvolvido à frente da Secretária Municipal de Assistência Social, Carminha Paiva teve o respectivo nome escolhido pelo agrupamento político para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), durante o pleito de 2022, sendo, assim, pela primeira vez eleita deputada estadual pelo Partido Republicanos após contabilizar 34.790 votos. Assumiu o mandato dia 01 de fevereiro de 2023 com o compromisso de lutar pelas mulheres, em defesa da família, dos trabalhadores do SUAS e dos direitos de toda população em situação de vulnerabilidade social. “Gratidão; esse é o sentimento que predomina hoje em meu coração. Obrigado a todos que marcaram presença nesta solenidade, e aos que não puderam vir, mas sabemos o quanto torcem pelo nosso sucesso. Sou sergipana de coração, alma e mente”, completou a deputada.

A mesa foi composta ainda pelo prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Inaldo Luis da Silva; pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), José Carlos Felizola; pelo Promotor de Justiça, Luis Fausto Valois; pelo presidente da Câmara Municipal de Socorro, vereador Betinho; e pelo deputado estadual Paulo Júnior (PV).

Foto: Joel Luiz

Por Milton Alves Júnior