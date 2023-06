Deputada Carminha Paiva prestigia festejos juninos em Sergipe

O chamado mês “mais nordestino” do ano começou e com ele muitos festejos juninos em todo estado. A deputada e mais nova sergipana de fato e de direito, Carminha Paiva (Republicanos) não nega para ninguém que é uma apaixonada pela cultura, tradições e festas de Sergipe, e por isso, já tem marcado presença nos primeiros arraiais sergipanos.

Na última quarta-feira, 31, a parlamentar esteve presente no “São João de pé no chão”, promovido pela Prefeitura de Areia Branca, que abre oficialmente as festas juninas em Sergipe. “Essa é uma festa que diz muito sobre o nosso amor pelo São João, é tradição começar as celebrações juninas aqui e por isso, eu que já era frequentadora desejo sempre vida longa ao forró de Areia Branca”, destacou.

Já no sábado, 3, a deputada participou da abertura do Forró Siri em Nossa Senhora do Socorro. Uma festa que tem 30 anos de história e se tornou ao longo do tempo em Sergipe, uma das mais importantes festas juninas do calendário sergipano.

“Nossa Senhora do Socorro é a casa do Forró Siri, e o município que abriga nesta época do ano, gente de todos os cantos do Brasil, que vem ao estado para prestigiar o melhor São Pedro de Sergipe. É uma festa que estou presente desde sempre, lembro do seu início e tendo em vista que moro na cidade há mais de 30 anos, acompanhei de perto sua evolução até os dias atuais”, afirmou Carminha.

Com o tema “Forró, folia e tradição”, a sede do município abriu a edição 2023 do Forró Siri e contou com shows de Zuerões do Forró, João Lacerda, Taty Girl, Gang do Samba e Devinho Novaes. A aposta da gestão municipal para esta edição foi mesclar atrações nacionais e conceder oportunidade para os artistas locais.

Como em outras edições, Carminha foi uma das convidadas. “Junho é a melhor época do ano para os nordestinos, é o momento onde a nossa cultura fica mais em evidência, é época de comer ainda mais comidas típicas que, por sinal, eu amo. Os festejos juninos de Nossa Senhora do Socorro são únicos, aqui eu encontro amigos queridos e aproveito, claro, para me divertir com a diversidade da programação. A Prefeitura de Socorro, mais uma vez, está de parabéns pela organização, podemos perceber que é uma festa para a família curtir”, declarou.

Na oportunidade, Carminha fez um alerta sobre o crescimento do assédio e importunação sexual nesta época do ano cometido contra mulheres. “Neste mês iremos trabalhar a Campanha ‘Respeite as minas’ porque o número de crimes cometidos contra as mulheres tende a crescer nesse período junino. Infelizmente, para muitas delas, esses momentos que deveriam ser marcados pela alegria acabam se transformando em traumas, medos e constrangimentos. Precisamos engajar a sociedade para combater a importunação sexual, sobretudo os casos de assédio sofrido por mulheres em transporte coletivo e nas festas”, destacou.

Sobre a continuidade das festas no estado, a parlamentar afirmou que valorizar a cultura é também fomentar emprego e renda para o povo. “Todos os investimentos feitos para essas festas, movimentam e muito a economia por meio do turismo, do comércio local e acabam gerando mais emprego e renda para o nosso povo, além claro de muita diversão. Eu quero que todas as pessoas possam se divertir com alegria, todos os dias teremos festa em Sergipe durante esse mês e desejo poder prestigiar todos os municípios e suas celebrações tradicionais. É tempo de tirar a bota que estava guardada e aproveitar muito da nossa cultura”, concluiu.

Foto Jairo Dantas

Por Ana Guimarães