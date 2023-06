Linda cobra participação de atleta trans nos Jogos da Primavera

Na manhã desta terça-feira (6), durante Sessão Plenária, a deputada estadual Linda Brasil (PSOL), cobrou a participação de uma adolescente trans nos Jogos da Primavera. O evento desportivo é organizado pelo Governo do Estado de Sergipe. A parlamentar questionou a resposta negativa por parte da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), em não aceitar a participação da atleta nos jogos.

“Na última sexta-feira (2), conseguimos uma liminar fazendo com que a adolescente pudesse participar do time de voleibol que ela treinava há muito tempo, e tinha uma aceitação de suas amigas. Infelizmente, ontem tivemos uma resposta muito negativa por parte da Secretaria da Educação. Há um movimento por parte dos organizadores dos Jogos da Primavera, mesmo com autorização da liminar, não autorizando a participação da adolescente. Isso é uma transfobia institucional. O Governo do Estado não pode negar o direito de uma adolescente trans de participar de um time, ao qual ela tem por direito constitucional”, disse a parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos