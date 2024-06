DEPUTADA DELEGADA KATARINA PARTICIPARÁ DA 1ª REUNIÃO DE MULHERES PARLAMENTARES DO P20 EM MACEIÓ

Evento reúne líderes femininas do G20 para debater justiça climática e combate às desigualdades

Nos dias 1º e 2 de julho, Maceió, Alagoas, receberá a 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, um evento inédito que contará com a participação de cerca de 290 autoridades nacionais e internacionais, incluindo a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE).

O encontro visa promover debates e intercâmbios entre líderes parlamentares sobre temas urgentes, como mudança do clima e desenvolvimento sustentável; inclusão social e combate à fome e à pobreza; e reforma das instituições globais.

Com o tema: “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, a reunião é parte da agenda da Presidência brasileira do P20 em 2024, que busca divulgar diferentes regiões do país e reforçar a participação das mulheres em discussões globais.

“É uma honra representar Sergipe e o Brasil em um evento tão significativo. Acredito que a troca de experiências e ideias entre parlamentares de diversas nações pode gerar soluções eficazes para estes desafios que enfrentamos”, destaca a Delegada Katarina.

Além de todas as deputadas federais e senadoras brasileiras, o evento contará com a presença de parlamentares dos membros do G20, países convidados para a Cúpula do G20 no Brasil, países do Mercosul, nações de língua portuguesa, e representantes de organismos internacionais como a ONU e a União Interparlamentar.

Por isso, para a Delegada Katarina, o evento tem grande relevância. “Reunir mulheres parlamentares de todo o mundo para discutir justiça climática e combate às desigualdades é um passo muito importante para promover mudanças reais. A presença feminina nas esferas de decisão é fundamental para garantir que nossas vozes e perspectivas sejam ouvidas e respeitadas”, pondera a parlamentar.

Dessa forma, os dois dias de debates serão uma oportunidade única para fortalecer a participação das mulheres parlamentares nas discussões que estão no centro das atenções mundiais, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira