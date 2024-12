DEPUTADA DELEGADA KATARINA REALIZA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 135 ANOS DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) promoveu, nesta segunda-feira (2) uma sessão solene na Câmara dos Deputados em celebração aos 135 anos da Polícia Civil de Sergipe.

O evento destacou a importância da instituição na promoção da justiça e segurança pública no estado, reunindo autoridades, policiais e representantes da sociedade civil.

Com uma trajetória marcada por oito anos como Delegada-Geral da Polícia Civil de Sergipe, Delegada Katarina relembrou sua vivência à frente da instituição e exaltou o compromisso de todos os policiais civis que, ao longo dos anos, têm dedicado suas vidas à proteção da população.

“Posso dizer, com propriedade, que nesses 24 anos de polícia civil, sempre fiz o meu melhor e, certamente, dei minha contribuição para que fôssemos a instituição honrada e respeitosa que somos hoje, referência no País não apenas nos índices relacionados à redução de crimes, mas também pela inovação e estratégia com que atua”, afirmou a parlamentar.

Durante a cerimônia, foram abordados avanços alcançados pela corporação, como o fortalecimento da investigação criminal e o papel da Polícia Civil na redução da criminalidade. Também foram destacados os desafios enfrentados pela categoria, como a necessidade de investimentos estruturais e valorização profissional.

“Esta homenagem é, sobretudo, um ato de gratidão e reconhecimento. São 135 anos de história construída com coragem, profissionalismo e compromisso com a sociedade sergipana. Que este marco inspire ainda mais a busca pela excelência no trabalho policial”, concluiu a deputada.

Participaram da solenidade, compondo a mesa, o Delegado-Geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro Barbosa de Oliveira; a Secretária de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor, Viviane Pessoa; o Coordenador-Geral do Sistema de Inteligência de Sergipe, José Enephanio Cardoso; o Coordenador-Geral Operacional da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior de Sergipe, Fábio Luiz Silva; o Secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, Coronel José Pereira e o Presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos.

Texto e foto Tanuza Oliveira