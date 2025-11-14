Deputada Delegada Katarina recebe título de cidadã riachãoense

Durante sessão da Câmara de Vereadores de Riachão do Dantas, nesta quinta-feira, 13, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) recebeu o título de cidadã riachãoense, através de Indicação do vereador André Lopes.

Em um discurso emocionado, a deputada falou das raízes familiares no município de Riachão, onde nasceram os sogros Alaíde e José, e de sua ligação pessoal com a cidade, especialmente com o Povoado Palmares, destacando a honra e alegria de se tornar, oficialmente, cidadã riachãoense.

“Vocês não imaginam a emoção que estou sentindo por esse momento e por ver tantos rostos amigos aqui. Riachão faz parte da minha história, e tenho muito orgulho disso. Este momento representa um laço definitivo de amor e de pertencimento, e este título vem confirmar o que eu já sentia há muito tempo: eu já me sentia parte desta cidade. Já me sentia cidadã riachãoense de alma, de afeto e de compromisso”, salientou.

Para a deputada, ser reconhecida oficialmente como filha de Riachão é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. “O sentimento é de gratidão. Gratidão por cada sorriso, por cada gesto de carinho e por cada oportunidade de contribuir, de alguma forma, com o crescimento e o bem-estar desta cidade que agora, oficialmente, também é minha”, reforçou.

Fruto do Projeto de decreto legislativo 9/2024, o título foi entregue pelo prefeito de Riachão, Galego da Samba. “Nossa amiga e deputada Katarina, agora com ainda mais responsabilidade, agora riachãoense, a gente agradece o quanto você vem olhando pelos nosso povo, o quanto você vem dando esse apoio e buscando ajudar a nossa sociedade em todas as regiões”, afirmou.

O vereador André Lopes, autor da Indicação que concedeu o título à parlamentar, agradeceu à Delegada Katarina por sua atuação em prol de melhorias para a cidade. “É uma deputada que reconhece o quanto a cidade é rica em cultura, sobretudo no povoado Palmares. Uma deputada que ama essa terra, uma parceira importante para a cidade, que vem contribuindo bastante para o desenvolvimento do município”, resumiu.

O vereador Eraldo Andrade Filho também reforçou a importância de ter a deputada como parceira do município. “A gente busca aprender com quem tem a ensinar, e a deputada katarina é uma delas. É um exemplo para nós lá em Brasília, e tem trazido muitos benefícios para o povo de Riachão”, salientou.

A sessão contou com a presença do prefeito do município, Galego da Samba; da vice-prefeita Jamile Andrade, da ex-prefeita Simone, dos vereadores e de grupos de mulheres da cidade, como a Comitiva Mulheres de Rocha, As Diferenciadas e Artesãs da Serra.

Os demais agraciados durante a sessão foram: Cleane Andrade Santos, Carla Regina Araújo dos Santos, Anelita Chaves Menezes e Hugo Moraes Santa Bárbara Filho.

Por: Ascom