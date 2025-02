Kitty destaca avanços e cobra medidas para bem-estar de animais

Durante o Pequeno Expediente da Sessão Plenária desta quarta-feira (5), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada Kitty Lima (Cidadania) abordou temas relevantes para a causa animal e infraestrutura educacional em Sergipe. Entre os pontos destacados, ela comemorou as doações de ração para a Associaçao Defensora dos Animais Sao Francisco de Assis (Adasfa), ONG que acolhe animais em situação de vulnerabilidade, e elogiou a iniciativa dos fogos silenciosos.

A parlamentar também exaltou a reforma e ampliação do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, em Lagarto. “Já havia ouvido falar da necessidade da reforma e fico feliz com a modernização do espaço, que agora conta com quadra poliesportiva, melhoria nos vestiários, climatização em todas as salas de aula e um investimento superior a R$ 6,7 milhões”, declarou. Ela ainda destacou as 64 obras voltadas para a educação desde o início da atual gestão estadual.

No entanto, o foco principal do pronunciamento foi o fim gradativo do uso de carroças em Aracaju. A deputada esclareceu sua posição: “Protetor de animal não é contra pessoas, e sim contra quem maltrata os animais”. Durante a sessão, ela apresentou um vídeo de sua visita ao presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Ensurb), Hugo Esoj, onde cobrou a aplicação da Lei Municipal da capital n° 3.502/2007, que previa o cadastramento das carroças e carroceiros. “Essa lei existe desde 2007, mas até hoje não sabemos quantos carroceiros existem no município”, criticou.

A deputada ressaltou que a falta de dados impede o planejamento de medidas alternativas, como oferecer aos carroceiros meios sustentáveis de trabalho. “Precisamos saber quantos querem continuar, quantos desejam mudar de profissão ou quantos gostariam de aderir ao projeto do ‘cavalo de lata’, que permite a substituição por um triciclo, bicicleta ou moto”, explicou.

Segundo a parlamentar, muitos carroceiros manifestaram interesse em se qualificar para outras áreas, como reciclagem e eletricidade. “Eles querem uma profissão com direitos garantidos, carteira assinada, algo que nunca tiveram. Esse projeto não é contra eles, e sim para garantir que tanto as pessoas quanto os animais tenham condições dignas de vida”, afirmou.

Outro tema abordado foi a situação dos gatos que vivem no Parque da Sementeira, frequentemente abandonados no local. A deputada cobrou uma fiscalização mais rigorosa e lembrou que o abandono de animais é crime. Ela também reivindicou a ampliação da equipe de veterinários para atendimento animal. “Um profissional apenas não é suficiente”, enfatizou.

Em resposta, o presidente da Emsurb se comprometeu a cadastrar todos os carroceiros e garantir o bem-estar dos gatos, contando com o apoio de outras instituições para identificá-los futuramente. A deputada celebrou o avanço, mas reforçou que a luta deve continuar até que a lei saia do papel e se torne uma realidade efetiva.

Por fim, a parlamentar alertou para a necessidade de fiscalizar o descarte incorreto de materiais da construção civil, reforçando a importância de uma cidade mais limpa e organizada. “Cada um precisa fazer sua parte para termos uma Aracaju mais sustentável e justa para todos”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marque