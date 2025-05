DEPUTADA DESTACA AVANÇOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA E COBRA CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS NA ALESE

Durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (27), a deputada Kitty Lima (Cidadania) celebrou avanços recentes na valorização das forças de segurança pública do estado e cobrou agilidade na tramitação de dois projetos de lei considerados prioritários para a categoria.

“O primeiro projeto altera a denominação dos cargos de escrivão e agente de polícia. Com isso, Sergipe passa a ter um cargo único: oficial investigador de polícia”, explicou a deputada. Segundo ela, a mudança não se limita à nomenclatura. “Ela traz também um reajuste no subsídio, corrigindo uma distorção histórica dentro da própria estrutura da Polícia Civil”, destacou.

Além dessa medida, a parlamentar fez um apelo pela tramitação imediata de um segundo projeto, que institui o adicional por exposição ao risco de morte — o chamado adicional de periculosidade. “É algo que falei tanto nesta Casa, esse adicional será concedido a servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar”, afirmou.

Kitty Lima lembrou que a concessão desses benefícios tem sido aguardada com expectativa pelas categorias desde o início do ano. “Muitos profissionais esperam por suas promoções, pelo reconhecimento das condições de risco e pela recomposição inflacionária de seus salários. Essas medidas são mais do que bem-vindas, são necessárias.”

A deputada elogiou a postura do governador Fábio Mitidieri (PSD) frente às demandas da segurança pública. “Fico feliz que o governo prestou atenção e vem executando isso. Tem tido a coragem de enfrentar pautas que estavam paradas há quase uma década. Em menos de dois anos, já houve avanços importantes”, reconheceu.

Encerrando sua fala, Kitty fez um apelo direto ao presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD). “Agora é com esta Casa, faço o apelo para que esses projetos sejam distribuídos com a máxima agilidade possível, para que possam ser apreciados com a urgência que a categoria merece.”

Por Débora Nepomuceno Marques- Foto: Jadilson Simões|