DEPUTADA DRª LIDIANE LUCENA DENUNCIA A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

Na sessão desta quarta-feira (23), a deputada Lidiane Lucena (Republicanos), lamentou o que considera uma situação de calamidade pública no município de Aquidabã.

Segundo a deputada, desde que o prefeito interino, Diogo de Euriquinho, assumiu a gestão do município, o caos administrativo se agravou a níveis inaceitáveis, com um impacto direto e extremamente negativo na vida dos cidadãos aquidabaenses.

‘Desde que o prefeito interino assumiu, a população tem assistido perplexa ao atraso dos salários dos servidores municipais, à demissão em massa de mais de 500 funcionários – incluindo gestantes, mulheres em licença-maternidade e profissionais com atestado médico – e a estagnação do comércio local, afetado diretamente pelo atraso dos pagamentos dos funcionários do município. É preciso destacar ainda que, para além de cargos comissionados, o prefeito interino também realizou uma grande demissão de contratados, o que é contra a lei. A coleta de lixo que era um serviço organizado, agora está irregular, e por toda parte se acumulam resíduos nas ruas, afetando não apenas a saúde pública, mas também a dignidade da nossa cidade”, afirma.

Segundo ela, no transporte escolar, a situação é igualmente preocupante. “Ao assumir a gestão, o prefeito interino contratou três ônibus, sem vínculo com o município, para o transporte dos estudantes universitários para Aracaju. Veículos que estão sendo abastecidos e pagos com combustível do município e cuja contratação, até hoje, não consta no Portal da Transparência. Agora, passada a eleição municipal, os estudantes têm enfrentado uma realidade de superlotação nos veículos, sendo expostos a sérios riscos e sofrendo grandes atrasos com muitos, inclusive, desistindo de ir às aulas. E, como se isso não bastasse, temos ainda relatos de uma ambulância de Aquidabã parada há mais de 15 dias em um posto de combustíveis no município de Nossa Senhora do Socorro devido a um problema mecânico simples, deixando a nossa população com sua assistência deficitária”, observa.

Lidiane Lucena disse que os problemas não param. “A insensibilidade da gestão atingiu também o Centro de Especialidades Transdisciplinar Florescer, que atende a crianças neuroatípicas. A coordenação do Centro foi substituída por uma profissional sem qualificação adequada ou experiência junto a crianças com deficiência, o que tem comprometido o atendimento desses meninos e meninas. Mães relatam ainda que os usuários do Centro estão sendo filmados sem qualquer autorização ou justificativa, num claro desrespeito aos direitos dessas famílias. Nas creches, a situação é de abandono. Faltam fraldas, materiais de limpeza e a maioria das cuidadoras foi demitida, comprometendo o cuidado das crianças mais vulneráveis. E o mais alarmante: o prefeito interino suspendeu as aulas por uma semana, prejudicando milhares de estudantes que ficaram sem acesso à educação e à alimentação fornecida nas escolas, bem como suas famílias, que enfrentam uma grande desorganização na logística de casa”, ressalta.

A parlamentar acrescentou estar vendo uma total falta de compromisso com a educação. “Inclusive, nos faz lembrar de quando o ex-prefeito Euriquinho, pai do prefeito interino, fez Aquidabã ser destaque nacional como a pior educação do Brasil por meio de denúncias do programa Fantástico, da TV Globo. Infelizmente, os problemas estão se multiplicando em todas as áreas e estamos presenciando em Aquidabã um verdadeiro desmonte das conquistas que tanto beneficiaram nossa cidade nos últimos anos. Enquanto isso, o prefeito interino tenta justificar suas ações alegando um “estado de emergência financeira”. No entanto, ao mesmo tempo, continuou contratando para cargos comissionados, o que revela uma gestão completamente desorganizada e sem compromisso com o povo. Para piorar, tem sido nomeadas pessoas em cargos de comissão para o exercício de atividades como gari e serviços gerais, incompatíveis com a função”, lamenta.

“O prefeito interino alega ainda que o atraso dos salários, que há muitos anos não ocorria, é fruto do bloqueio de recursos do município. Mas é preciso esclarecer à população que esse bloqueio ocorre há muito tempo e é fruto de determinação judicial para pagamentos de precatórios. Precatórios esses que não foram deixados pelo seu antecessor, Dr Mário Lucena, mas pelos ex-prefeitos que são, inclusive aliados do gestor interino. Aquidabã não merece tamanho retrocesso e não pode continuar refém de uma gestão que, em poucos dias, está destruindo o presente e comprometendo o futuro da nossa gente. Peço que os órgãos fiscalizadores possam intervir com urgência para estancar essa desordem. Deixo aqui minha solidariedade a todos os servidores e cidadãos afetados por essa desastrosa gestão. Meu desejo é que o caos seja interrompido o mais rápido possível, para que Aquidabã volte a trilhar o caminho do progresso, do desenvolvimento e do respeito”, finaliza.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza