Deputada enaltece semana estadual referente ao TDAH e TOD

Na manhã desta quinta-feira (13), durante Sessão Plenária, a deputada Lidiane Lucena (Republicanos), ocupou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para falar sobre a “Semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD)”. Através da Lei Estadual Nº 9.035/2022 ficou instituído que a Semana deverá ser realizada, anualmente, no período que compreende o dia 13 de julho.

A parlamentar iniciou o pronunciamento com um relato pessoal baseado no tema. “Como parlamentar, médica e mãe de Francisco, um menino muito amado que tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sei o quanto é importante darmos visibilidade ao tema. Percorri um longo caminho em busca de um diagnóstico e sei o quanto milhares de famílias passam por desafios semelhantes todos os dias. Boa parte sem informações e sem acesso a profissionais que lhe orientem adequadamente. Por isso, a criação da “Semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) no Calendário Oficial de Eventos do Estado foi um passo muito importante”, frisou.

Lidiane Lucena salientou ainda sobre a importância da visibilidade da data. “Temos que dar visibilidade ao tema porque, embora especialmente o TDAH seja um transtorno muito comum, as pessoas ainda têm pouco conhecimento e muito preconceito. Justamente por isso, gostaria de informar aos senhores que realizarei uma Audiência Pública sobre o tema no próximo mês. Afinal, é fundamental que todos nós parlamentares e que a sociedade em geral possam compreender esses transtornos ainda tão mal compreendidos e estigmatizados. Por exemplo, muitas vezes, as pessoas que têm TDAH são erroneamente rotuladas como desinteressadas ou indisciplinadas, enquanto as crianças com TOD são vistas como “crianças-problema” ou “mal-educadas”. Esses estigmas podem levar a um ambiente hostil e a um tratamento injusto, prejudicando o bem-estar emocional e social dessas pessoas”, alertou.

Conscientização

A deputada a importância também do conhecimento do diagnóstico precoce e preciso. “Tanto o TDAH quanto o TOD podem ser diagnosticados por profissionais de saúde qualificados, com base em critérios específicos. No entanto, muitas vezes, os sintomas desses transtornos são confundidos com comportamentos normais da infância ou são negligenciados. A conscientização ajuda a identificar os sinais de alerta, permitindo que crianças e adultos sejam encaminhados para avaliação e tratamento adequados. Além disso, a conscientização contribui para a criação de ambientes inclusivos e adaptados. Pessoas com TDAH podem enfrentar dificuldades em diferentes áreas da vida, como na escola, no trabalho e nas relações pessoais. Ao compreender as necessidades específicas desses indivíduos, podemos implementar estratégias de apoio e adaptações razoáveis para promover sua participação plena e igualitária na sociedade”.

O envolvimento da família, pais, educadores e responsáveis no processo de acompanhamento também foi comentado pela deputada Lidiane Lucena. “A educação da comunidade, incluindo pais, educadores, profissionais de saúde e demais interessados ajuda a desmistificar os transtornos, fornecendo conhecimentos científicos atualizados. Isso permite uma compreensão mais ampla das dificuldades enfrentadas por pessoas com TDAH e TOD, assim como dos tratamentos disponíveis e das estratégias de manejo”.

Por fim, a parlamentar acrescentou a necessidade de políticas públicas e seu comprometimento em desenvolver ações nesta área. Ela considerou essencial apoiar a conscientização sobre o TDAH e o TOD através de iniciativas políticas, como a implementação de programas educacionais, campanhas de informação e a promoção do acesso a diagnóstico e tratamento adequados.

“A conscientização sobre esses transtornos deve ser uma prioridade para que possamos garantir que as pessoas com TDAH e TOD sejam compreendidas, apoiadas e integradas plenamente em nossa sociedade. Espero que a Audiência Pública a ser realizada no próximo mês possa contribuir para esse processo. A todas as pessoas com TDAH e TOD, bem como suas famílias, reafirmo meu compromisso não apenas político, mas de vida, em trabalhar por essa causa”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória