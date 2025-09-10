Deputada enfatiza campanha ‘Setembro Amarelo’ de valorização da vida

A deputada Lidiane Lucena (Republicanos) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe nesta quarta-feira (10) para destacar a campanha ‘Setembro Amarelo’, voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Na ocasião, a parlamentar repercutiu dados do Ministério da Saúde e de outras instituições sobre o tema. Em Sergipe, a Lei nº 8.253, de 17 de julho de 2017 institui a Campanha.

“Em média, uma vida é interrompida a cada 45 minutos, o que representa cerca de 32 pessoas por dia. Ainda segundo o Ministério da Saúde, somente em 2023, foram registradas 11.512 internações por tentativas de suicídio, uma média de 31 por dia , o que representa um aumento superior a 25% em comparação a 2014. Além disso, transtornos como ansiedade e depressão já afetam aproximadamente 30% da população. Essa situação se agrava com o ritmo acelerado e os desafios impostos pelo mundo digital. O ‘Relatório Digital 2024‘, elaborado pela We Are Social em parceria com a Meltwater, revela que o Brasil é o segundo país do mundo com maior tempo médio diário nas redes sociais: são 9 horas e 13 minutos por dia”, explicou.

Lidiane Lucena ressaltou que o uso excessivo de telas tem sido associado a sintomas como ansiedade, isolamento, insônia e queda da autoestima — fatores de risco importantes para o agravamento de doenças mentais. “Quando olhamos para o nosso estado, os dados também são preocupantes”, alertou.

De acordo com informações do Observatório de Saúde de Sergipe e da Secretaria de Estado da Saúde, entre 2017 e 2021, 638 sergipanos perderam a vida por suicídio. Somente entre 2019 e 2020, houve um aumento de quase 13% nos registros, saltando de 109 para 124 casos em apenas um ano. “Além disso, Sergipe apresenta a maior taxa proporcional do país de mortes por intoxicação exógena, um dado que não pode ser ignorado”, ressaltou.

Rede de apoio à saúde mental em Sergipe

Segundo o Ministério da Saúde, Sergipe conta atualmente com 44 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 12 serviços residenciais terapêuticos, 3 unidades de acolhimento e 29 leitos de saúde mental em hospitais gerais.

“Essa rede ainda precisa ser fortalecida, mas representa um passo importante para ampliar o cuidado e garantir acolhimento às pessoas que necessitam”, destacou.

Responsabilidade e ética na abordagem do tema

A parlamentar também comentou sobre a divulgação de imagens sensíveis relacionadas a casos de suicídio, que circulam nas redes sociais. Segundo ela, a Secretaria de Justiça já sinalizou a abertura de sindicância para responsabilizar os envolvidos na propagação dessas imagens. “Precisamos, com urgência, refletir sobre a responsabilidade que todos temos ao lidar com casos de suicídio. Está cientificamente comprovado que a divulgação de métodos e imagens pode estimular pessoas que já enfrentam pensamentos suicidas a cometerem o ato. Por isso, é fundamental que cada um de nós compreenda: esse tipo de conteúdo não deve ser compartilhado. O que deve circular são informações de apoio, acolhimento e cuidado”, afirmou.

Canais de apoio à saúde mental

A deputada enfatizou o papel do Centro de Valorização da Vida (CVV). O serviço oferece escuta gratuita, sigilosa e disponível 24 horas por dia, por meio do telefone 188. Além disso, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) funcionam em diversas localidades, oferecendo atendimento aberto à população com foco na escuta, no acolhimento e no tratamento especializado.

Celebração do Povo Xokó

A deputada Lidiane Lucena também falou da participação na 46ª edição da Festa da Retomada do Povo Xokó, realizada na Ilha de São Pedro, em Porto da Folha, às margens do Rio São Francisco. O evento é um marco de resistência, memória e afirmação da identidade indígena em Sergipe. A celebração contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e foi marcada por manifestações culturais como o Toré, danças, música e artesanato. A deputada agradeceu a acolhida do Cacique Bá e do Pajé Jair, destacando a sabedoria e ancestralidade da comunidade.

A parlamentar ressaltou que, neste ano, a festa ganhou um novo significado com a sanção do Projeto de Lei nº 228/2024, de autoria da deputada Linda Brasil (Psol), que declara a Festa da Retomada como Bem de Interesse Cultural do Estado. A lei também institui o dia 9 de setembro como o Dia Estadual de Celebração da Retomada do Povo Xokó.

“Falar dos Xokós é falar de resiliência e dignidade. Voltei da Ilha de São Pedro profundamente tocada pela força espiritual desse povo e ainda mais consciente da importância de garantir a preservação de sua cultura e o respeito aos seus direitos”, concluiu Lidiane Lucena.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos