Deputada Estadual Carminha Paiva receberá título de cidadã sergipana nesta terça

Como forma de reconhecer o trabalho realizado em favor da população sergipana, nesta terça-feira, 23, a deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos) receberá o título de cidadã sergipana. De autoria da deputada Lidiane Lucena (Republicanos), o projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares e a cerimônia de homenagem ocorrerá às 16h, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Maria do Carmo Paiva da Silva ou simplesmente Carminha Paiva, como é conhecida, nasceu na cidade de Recife, porém viveu toda infância e adolescência em Paulo Afonso, na Bahia. Como não encontrava emprego na cidade baiana, encontrou em Sergipe uma oportunidade de estudar, trabalhar e ir em busca dos seus sonhos. E assim foi, Carminha pisou em solo sergipano no ano de 1989 e não saiu mais.

Aqui em Sergipe, trabalhou por mais de 10 anos na Clínica de Nefrologia de Sergipe (Clinese) e um dos seus maiores desafios foi assumir o posto de secretária municipal de Assistência Social de Nossa Senhora do Socorro entre janeiro de 2017 a março de 2022, executando políticas públicas voltadas para o atendimento à criança, ao adolescente, ao idoso, às pessoas com deficiência e atuando com protagonismo no combate à violência doméstica e familiar (acolhendo mulheres vítimas de violência), população em situação de rua, insegurança alimentar e nutricional por meio de ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social.

Um dos marcos da sua passagem pela Secretaria de Assistência Social foi sua luta para criar e enviar para a Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei que estabeleceu a porcentagem da arrecadação municipal para o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) – intitulado de Lei do SUAS. Defensora atuante da sua categoria, por meio de diálogo e da mediação com o gestor municipal, a conquista representa uma das maiores vitórias para a área, bem como para os trabalhadores do SUAS.

“Com certeza esse será um dos momentos mais marcantes da minha vida. Olho para trás, por todas as dificuldades e por todo o caminho que percorri, e posso dizer que todo o esforço valeu a pena. Apesar de não ter nascido em Sergipe, meu coração é daqui, grande parte da minha vida está aqui nesse estado que me acolheu tão bem. Agradeço a colega parlamentar Deputada Lidiane Lucena pela indicação e aos demais deputados que me permitirão viver esse momento”, declarou Carminha.

Foto Jairo Dantas

Por Ana Guimarães