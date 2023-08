Após fratura no ombro em acidente doméstico, deputada Carminha Paiva retorna aos trabalhos na Assembleia

A manhã desta quinta-feira (10), foi marcada pelo retorno da deputada estadual, Carminha Paiva (Republicanos), às atividades parlamentares na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Após acidente doméstico que ocasionou uma fratura no ombro, por recomendações médicas, a deputada precisou suspender suas atividades por cerca de 30 dias, mas agora após apresentar evolução no quadro foi autorizada a retomar a sua rotina de trabalho.

Mediante realização de exame, verificou-se que não haveria necessidade de procedimento cirúrgico. Dessa forma, a equipe médica que acompanhou a deputada durante esse período, recomendou a realização de fisioterapia três vezes por semana para fortalecer a musculatura e recuperar o movimento do ombro.

“Creio que só quem passou por isso sabe das dificuldades enfrentadas, ainda mais quando o lado afetado é o que mais utiliza para os afazeres, ainda mais sendo tão ativa como sou e não poder fazer quase nada foi bem difícil. Mas, diante do ocorrido, agradeço a Deus por ter cuidado de mim e ter evitado algo pior. Hoje, mesmo retornando um pouco antes do prazo estabelecido pela licença médica e ainda enfrentando algumas restrições, me sinto feliz por estar aqui.

A deputada reconheceu os esforços realizados pela equipe médica para sua rápida evolução. “Deus colocou verdadeiros anjos para cuidar de mim, um deles o fisioterapeuta Dr. Wagner Leite, a quem eu agradeço, em nome dos demais profissionais, pela dedicação e pela motivação a cada consulta que tivemos ao longo desses dias. Aproveito para estender meus agradecimentos aos deputados que se preocuparam, a minha família pelo auxílio e ao meu povo pelas palavras de carinho e força”, reforçou Carminha.

Animada com o retorno, Carminha garantiu que o trabalho em defesa do povo sergipano, especialmente as pautas ligadas às mulheres, pessoas com autismo, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social, será potencializado neste segundo semestre. “O primeiro semestre foi de grande aprendizado, foi tempo para conhecer o funcionamento da casa legislativa e desenvolver projetos importantes, agora quero ampliar ainda mais meus projetos e ideias em prol de melhorias para a vida dos sergipanos. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar ainda mais”, concluiu a deputada.

Foto: Joel Luiz

Por Ana Guimarães