Deputada estadual Linda Brasil denuncia alta taxa de feminicídio no Brasil

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira, 17, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) alertou sobre dados que revelam o alto índice de feminicídio no Brasil. Com base em informações recentes do Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça, a parlamentar chamou atenção para o alto índice de feminicídio registrado em 2024.

A parlamentar revelou que o Brasil registrou 1.459 casos de feminicídio — o equivalente a quatro mulheres assassinadas por dia. “São mortes que não podem ser tratadas como números isolados, mas como parte de um problema estrutural que exige resposta do Estado em todas as suas esferas”, salientou Linda Brasil.

Além disso, os casos de estupro chegaram a 83.114 registros, o maior número dos últimos cinco anos. Isso significa que, em média, 227 pessoas foram estupradas por dia no país, sendo 86% dessas vítimas mulheres. Em Sergipe, no ano passado, foram registrados 798 casos de estupro e 10 casos de feminicídio.

Linda apela para a ampliação de debates, ações intersetoriais e articulação dos entes federados para combater a violência de gênero. “Uma Secretaria da Mulher sozinha e sem orçamento não é suficiente para resolver essa questão. Precisamos avançar no debate em relação ao machismo, à misoginia, e trabalhar pela aprovação de medidas que fortaleçam os mecanismos de prevenção, acolhimento e responsabilização”, declarou a parlamentar.

Linda pede investimentos e reforço de ações educativas, com o objetivo de orientar a população. “Como educadora, sei da importância desses debates e das ações educativas para desconstruir esses comportamentos violentos que acabam naturalizados e precisam ser combatidos. A maior parte dos feminicídios é praticada pelos próprios ex-companheiros, que não aceitam o rompimento e agem como se tivessem posse sobre a mulher”, detalhou.

Foto: Divulgação Ascom

