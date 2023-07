Deputada estadual Linda Brasil embarca para participar do Encontro de Lideranças Políticas LGBTI no México

Entre os dias 20 e 22 de julho, a deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), juntamente com a comitiva brasileira, estará na Cidade do México para participar do 6º Encontro de Lideranças políticas LGBTI das Américas e do Caribe. A parlamentar foi convidada para ser uma das representantes do Brasil no evento que reúne líderes LGBTI, servidores públicos, aliadas/os e tem o objetivo de avançar em direção à igualdade através de um espaço de diálogo, capacitação e troca de experiências.

No evento, Linda participará da mesa que vai discutir sobre “Inovações Trans para Transformar Vulnerabilidades em Poder Político”. A deputada ressaltou a expectativa para o evento e a importância dessa articulação internacional.

“Estou muito feliz e ansiosa, porque vai ser um encontro de lideranças políticas LGBTs de todas as Américas. Vai ser um encontro muito importante pra gente levar as nossas experiências. É muito importante essa articulação internacional para sabermos o que é que está dando certo em outros países, em relação às políticas públicas, principalmente quando diz respeito à violação dos direitos humanos”, destacou Linda Brasil.

O evento é considerado o maior encontro de lideranças LGBTQIA+ das Américas. Desde 2014, mais de 1.350 líderes LGBTQIA+ de mais de 40 países de todo o continente participaram das reuniões e utilizaram as ferramentas e habilidades adquiridas durante o evento para revolucionar suas comunidades.

Linda Brasil é professora de formação, mestra em Educação, e em 2021 fez história no município de Aracaju ao se tornar a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal com 5.773 votos, sendo a candidata mais bem votada no pleito. Em 2022, mais uma quebra de paradigmas ao ser eleita a primeira mulher trans deputada estadual de Sergipe, com 28.704 votos.

“Vai ser uma troca de experiências, porque além de sermos LGBTQIA+, nós temos uma discussão interseccional e abrangemos outras pautas importantes para a nossa sociedade como a questão racial, meio ambiente, questões sociais. Esse encontro vai ser um fortalecimento dessas lutas em relação às conquistas e garantias de direitos, e, principalmente, a diminuição da violência. Infelizmente o Brasil é um país campeão de assassinato de pessoas LGBTQIA+ e quando diz respeito as mulheres trans e travestis, esse percentual é bem maior”, pontuou a parlamentar.

Além de Linda, o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP), as deputadas federais Daiana Santos (PCdoB-RS), Duda Salabert (PDT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP); as vereadoras Filipa Brunelli (PT-SP), Benny Briolly (PSOL-RJ), Carla Ayres (PT-SC), Beatriz Caminha (PT-PA), Thabatta Pimenta (PSB-RN); Letícia Chagas, co-deputada estadual (PSOL-SP); a Secretária Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+ no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Lula, Symmy Larrat; o Presidente da Dow no Brasil e América Latina, Javier Constante e a coordenadora de educação e cultura do coletivo Transformação, Patricia Borges, são alguns dos 24 nomes que compõem a comitiva brasileira.

Foto: Pábulo Henrique

Por David Rodrigues