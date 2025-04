Deputada fala sobre aumento de casos de doenças respiratórias em crianças

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (1º), a deputada Lidiane Lucena (Republicanos) destacou o aumento significativo nos casos de síndromes respiratórias. De acordo com a parlamentar, estão sendo realizadas ações para evitar agravamento de casos e garantir assistência às crianças que necessitam de atendimento médico.

“Diante desse cenário, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou um plano de ação robusto para fortalecer a rede pediátrica, assegurando atendimento digno e eficaz à população”, justificou a deputada Lidiane Lucena.

Uma das medidas anunciadas pelo Governo do Estado , é a ampliação da oferta de leitos pediátricos. Saindo de132 leitos fixos, para 375. Já na terapia intensiva pediátrica 10 para 33 leitos.

A reestruturação das escalas de profissionais de saúde, a criação do ‘Espaço de Apoio à Saúde Infantil’ no Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza para atender casos leves, também foram pontos levantados pela parlamentar.

“Outra iniciativa essencial é o estímulo à vacinação contra a influenza, cuja campanha terá início no dia 7 de abril, com o ‘Dia D’ previsto para 10 de maio. A imunização é uma das formas mais eficazes de evitar complicações respiratórias, internações e óbitos infantis, e precisamos unir esforços para ampliar a cobertura vacinal no Estado”, finalizou a deputada Lidiane Lucena.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos