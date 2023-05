Deputada federal Yandra Moura debate Reforma Tributária na Frente Parlamentar do Setor de Serviços

A deputada federal Yandra Moura (União) participou nesta terça-feira (16) de uma reunião da Frente Parlamentar do Setor de Serviços da Câmara dos Deputados.

A reunião teve como objetivo tratar sobre temas do ambiente econômico do país, a exemplo das proposições infraconstitucionais e da reforma tributária. “É importante debater este tema porque incide direto no bolso dos brasileiros que, em um ano trabalhado, aproximadamente 153 dias são para pagar os impostos”, destacou a parlamentar.

“Sabemos que a aprovação da Reforma Tributária no Congresso não é fácil. Esse é um debate que dura aproximadamente 40 anos. E também sabemos que, caso a matéria seja aprovada, é necessário um período de transição”, afirma a deputada.

Yandra Moura explica que a reforma trará mais transparência em relação aos impostos pagos pelo contribuinte e proporcionará uma divisão equilibrada entre os estados. “O texto mais recente da reforma defende a unificação dos tributos (IPI, PIS, CONFINS ICMS estadual e ISS Municipal) em um único imposto, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A ideia é que desta forma o contribuinte passe a pagar menos impostos no país, além de possibilitar a distribuição da arrecadação de forma mais igualitária entre os estados, favorecendo os menores”.

Foto assessoria