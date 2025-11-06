DEPUTADA FEDERAL YANDRA MOURA DEFENDE PRIORIDADE DA PETROBRAS PARA O PROJETO SERGIPE ÁGUAS PROFUNDAS

Em Brasília, a deputada federal Yandra Moura (União-SE) foi uma das painelistas do seminário “Segurança Energética e Desenvolvimento Regional: Convergência para um Brasil mais Confiável”, realizado nesta quarta-feira (5) em Brasília.

No painel Energia como Pilar do Desenvolvimento Regional, promovido pela Eneva e pelo Poder360, a parlamentar defendeu que o debate sobre o futuro energético do país deve estar vinculado ao desenvolvimento regional e humano.

Presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (Cindre) da Câmara dos Deputados, considerada uma das mais estratégicas da Casa, Yandra destacou a importância de uma agenda integrada entre energia, infraestrutura e inclusão social.

A deputada ressaltou que Sergipe é um exemplo de como políticas públicas bem estruturadas e segurança jurídica podem transformar potencial energético em prosperidade. Segundo ela, o estado vive um novo ciclo de desenvolvimento com o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), da Petrobras, investimento que, nas palavras da parlamentar, “colocará Sergipe entre os maiores produtores de gás do Brasil, podendo representar quase 20% de toda a produção nacional”.

Durante o evento, Yandra reforçou a cobrança para que o SEAP tenha prioridade na carteira de investimentos da Petrobras. “A gente tem a potencialidade, só precisamos desse investimento da Petrobras e que seja em 1º plano para o Estado de Sergipe”, declarou.

No discurso, Yandra relacionou o desempenho de Sergipe à pauta nacional de integração regional conduzida pela Cindre. “Na Comissão que presido, defendemos um modelo de desenvolvimento que valorize as potencialidades de cada território, garantindo que os investimentos cheguem também às cidades médias e pequenas.”

Texto e foto assessoria