Deputada Federal Yandra Moura é eleita coordenadora-geral do Observatório Nacional da Mulher na Política

A deputada federal, Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, foi eleita coordenadora-geral do Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP). Nesta quarta-feira (10) as deputadas federais se reuniram e elegeram, além da ONMP, a nova Coordenadoria Geral dos Direitos da Mulher, da Procuradoria.

O observatório deve produzir e agregar conhecimento sobre a atuação política de mulheres nas instituições democráticas no Brasil e sobre o processo de construção e fortalecimento do seu protagonismo político, atuando nos três eixos de pesquisas.

Em sua primeira participação como coordenadora-geral do Observatório, Yandra destacou as lutas e história da deputada Benedita da Silva. “Estar ao lado da deputada Benedita significa muito para mim. Muitas das suas batalhas e conquistas me fizeram estar aqui hoje como parlamentar por Sergipe. Muito obrigada pelo que a senhora representa para todas nós”, disse.

“Quero cumprimentar e parabenizar a deputada Yandra à frente do Observatório, que é uma grande expectativa do fortalecimento do debate e da pesquisa nessa área. Ela representa, também, o meu partido o União Brasil nesta Secretaria”, completou a senadora Professora Dorinha (União-TO).

Benedita da Silva (PT-RJ) foi eleita coordenadora-geral dos Direitos da Mulher, a deputada Soraya Santos (PL-RJ), será a nova procuradora da mulher e o observatório ficou a cargo da deputada federal Yandra Moura (União-SE).

Assessoria de Comunicação