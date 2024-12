Deputada federal Yandra Moura está em missão oficial no Japão

A deputada federal Yandra Moura (União) está em missão oficial no Japão, onde participa de um intercâmbio sobre mudanças climáticas e cidades resilientes. Convidada pelo governo japonês, a parlamentar está conhecendo soluções implementadas no país asiático para enfrentar desastres naturais, como enchentes e terremotos. Entre as primeiras agendas, Yandra visitou a Embaixada do Brasil em Tóquio para discutir a cooperação entre os dois países. O convite reflete a parceria internacional e o interesse mútuo em compartilhar conhecimentos. O governo japonês arca com todos os custos da viagem.

Durante sua visita ao Japão, Yandra Moura conheceu a Sona Área Tóquio, um centro pedagógico com simuladores de desastres naturais, como terremotos, tsunamis e enchentes. O espaço é dedicado a educar a população sobre como agir em situações de emergência, destacando o papel da prevenção e do conhecimento no enfrentamento de tragédias climáticas. Para a deputada, “essa experiência pode ser adaptada para todas as cidades brasileiras, inclusive Aracaju”.

A recente tragédia climática no Rio Grande do Sul trouxe à tona a necessidade de investir em prevenção no Brasil. Em visita à JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), a deputada Yandra Moura discutiu projetos para áreas de risco geológico e estratégias de combate a enchentes. “O Japão, com sua história de enfrentamento de desastres naturais, tem muito a ensinar sobre resiliência e planejamento urbano”, destacou a parlamentar, que pretende levar as experiências aprendidas para o Congresso Nacional.

Fonte e foto assessoria