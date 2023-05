Deputada federal Yandra Moura viabiliza maquinários para municípios sergipanos através da Codevasf

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, viabilizou através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Sergipe maquinários, veículos e obras para municípios sergipanos.

Os equipamentos foram entregues aos gestores municipais durante evento na sede da Codevasf, em Aracaju nesta segunda-feira (22). “Como deputada municipalista, tenho trabalhado de forma incansável para ajudar a fortalecer os municípios sergipanos e hoje tive a satisfação de participar de um ato que foi resultado desse trabalho, entregando maquinários conquistados através da nossa intercessão junto à companhia”, afirmou a deputada.

Na solenidade foram assinados termos de doação de retroescavadeiras, motoniveladoras (Patrol), escavadeira hidráulica e veículos tipo pick-ups. “Esse foi um pedido que recebi dos prefeitos municipais e conseguimos viabilizar, tenho certeza de que estas máquinas ajudarão bastante no dia a dia”, comemorou Yandra.

Assessoria de Comunicação